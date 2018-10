ilfattoquotidiano

: Un nuovo post (Aste immobiliari: dal 2013 l’offerta cresce del 23%) è stato pubblicato su Playhitmusic - - Noovyis : Un nuovo post (Aste immobiliari: dal 2013 l’offerta cresce del 23%) è stato pubblicato su Playhitmusic - - TutteLeNotizie : Aste immobiliari: dal 2013 l’offerta cresce del 23% - puntoimm : L'ultimo articolo sul mio blog. Vuoi leggerlo ? -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Quello delleè il mercato delle opportunità mancate. In cinque anniè aumentata del 23% e le ricerche di immobili all’asta sono raddoppiate, ma ciò non si è tradotto in una crescita delle compravendite effettive. A rivelarlo è un’analisi condotta da Immobiliare.it. Secondo i dati, il prezzo delle case disponibili all’asta è del 31% più basso rispetto alla media del mercato nazionale. Nel capoluogo di regione campano, ad esempio, acquistando all’asta si risparmia circa il 17% sul valore di mercato dell’immobile. Per acquistare un trilocale di 90 metri quadri a Napoli infatti bisogna mettere in conto una spesa di circa 240 mila euro. Comprando un immobile all’asta della stessa metratura invece si spendono in media circa 200 mila euro. Nelle ricerche online gli annunci diricevono circa il triplo delle visite da parte degli utenti, ma il ...