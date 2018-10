Assistente vocale Smart Home | i migliori da comprare

E' arrivata in Italia Alexa - l'Assistente vocale di Amazon : Alexa è arrivata in Italia e ha portato con sé tutta la famiglia Echo. Ma chi sono Alexa e gli Echo? Se avete uno smartphone - che sia Android o iOs - avrete già una certa confidenza con gli assistenti vocali. Potete chiamare un amico, prenotare in un ristorante, chiedere che tempo farà. Amazon con Alexa ha esteso questa funzione a tutta la casa e i dispositivi ...

Abbiamo provato a fare la spesa con l’Assistente vocale di Esselunga : Cinque anni fa ci ritrovavamo a guardare Joaquin Phoenix innamorarsi di una voce, o meglio, di un’assistente vocale, nel film (a tratti distopico) Her, diretto da Spike Jonze. A che punto siamo, ora che l’Internet Of Things domina il mercato della domotica, arrivando fino alle lavatrici a cui dare comandi vocali? Se avete iniziato a prendere un po’ la mano con gli assistenti vocali capirete che non è mai tutto troppo semplice e spesso li si ...

Deneb è un’Assistente vocale che apprende mentre dialoga con l’utente : Deneb è un'applicazione che mette a disposizione un'assistente vocale in grado di apprendere ogni giorno dall'utilizzo dell'utente. L'assistente è in grado di dialogare con l'utente, avvisarlo per tempo dell'arrivo della pioggia, accendere le luci di casa nei vari ambienti con la sua voce dell'utente e fornire pronostici calcistici sui maggiori campionati europei. L'articolo Deneb è un’assistente vocale che apprende mentre dialoga con ...