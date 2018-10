Assassin' s Creed Odyssey | la patch 1 05 migliora la stabilità su PC

Assassin's Creed Odyssey : disponibile Bayek di Assassin's Creed Origins come luogotenente : L'eroe di Assassin's Creed Origins, Bayek, è ora disponibile per assumere il ruolo di luogotenente della vostra nave in Assassin's Creed Odyssey, ha annunciato Ubisoft.come riporta Eurogamer.net, il personaggio può essere riscattato dall'Ubisoft Club e può essere acquistato solo per 40 Units, dopodiché potrete assumerlo come parte del vostro equipaggio sull'Adrestia. In realtà, Bayek non è l'unico volto familiare a comparire in Odyssey, anche ...

Rkomi - singolo in stile 'Assassin's Creed' : ecco 'Non ho mai avuto la mia età' : Rivincita e autoaffermazione dei giovani. Questo l'obiettivo di Ubisoft Italia e del rapper Rkomi nel progetto 'Forgia il tuo destino' che si concretizza nel singolo dell'artista milanese 'Non ho mai ...

Assassin's Creed Odyssey : ecco perché PS4 Pro e Xbox One X sono il modo migliore per giocarci - analisi comparativa : Assassin's Creed ritorna, ancora una volta, con l'eccellente Odyssey, sviluppato sulla base dello stesso motore che muoveva Origins, l'anno scorso, migliorato per l'occasione. In linea di massima si tratta di un gioco ottimo su console e PC ma, come per il capitolo precedente, dà il meglio di sé sulle console potenziate per il '4K'. Graficamente è un titolo maestoso su tutti i sistemi su cui gira ma PS4 Pro e Xbox One X riescono ad offrire ...

Recensione Assassin’s Creed Odyssey - Ubisoft insegna l’epica ellenica : Confrontarsi con un titolo del calibro di Assassin's Creed Odyssey non è di certo mai facile: la serie che reca il marchio di Ubisoft ha infatti attraversato oltre due lustri e altrettante ere videoludiche (l'esordio lo si ebbe nell'ormai lontano 2007 su PS3, Xbox 360 e PC, ndr), e chiaramente diversi sono stati i cambiamenti che la saga ha affrontato nel corso del tempo. La vera e propria variazione della rotta impostata la si è avuta però con ...

Assassin’s Creed Odissey - la recensione : Kassandra - anche meglio di Ezio Auditore : Cantami, o diva, delle gesta di Kassandra. L’epopea di Assassin’s Creed Odyssey potrebbe essere racchiusa in un poema epico, i cui versi narrerebbero una vera e propria odissea attraverso il mondo antico che conta, la culla della civiltà occidentale, la patria dei valorosi e degli intellettuali: la Grecia del 431 a.C., quando la Guerra del Peloponneso mieteva vittime su ogni fronte comandato dalle due principali potenze del ...

Problemi Assassin’s Creed Odyssey per il primo evento live : che succede? : L'avvento di Assassin's Creed Odyssey sul mercato è stato senza ombra di dubbio un vero e proprio evento tanto mediatico quanto ludico. Fin dalla sua presentazione (o sarebbe meglio dire fin dai suoi primi leak, ndr) il nuovo capitolo della saga ha senza ombra di dubbio calamitato le attenzioni dei fan con un'ambientazione innovativa e vastissima e un posizionamento storico che lasciava spazio a tantissima libertà di manovra sotto il profilo ...

Assassin's Creed Odyssey : il primo evento live Epic Mercenary è stato cancellato : Come molti di voi sapranno, la scorsa settimana Ubisoft ha annunciato che gli eventi live di Assassin's Creed Odyssey - un'opportunità "per affrontare battaglie impegnative e guadagnare premi Epici e leggendari" - sarebbero iniziati il 16 ottobre.Tuttavia, come segnala Eurogamer.net, sembra che il primo degli eventi Epic Mercenary sia stato cancellato da Ubisoft. Nello specifico, questo tipo di eventi richiedono di sconfiggere o reclutare dei ...

Assassin's Creed Odyssey : scovato un easter egg legato a Donald Trump : L'ultimo epico Assassin's Creed Odyssey ha avuto un grande inizio, visto che il gioco, uscito poco fa, è stato ben recensito e ben accolto dal pubblico. Una cosa che i giocatori amano sempre in grandi giochi come questo è scovare easter egg e questo RPG d'azione offre easter egg allusivi sia a Splinter Cell che a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Tuttavia, come segnala Gamerant, gli easter egg non si fermano qui, poiché il gioco ne ...

Quattro aspetti di Assassin’s Creed Odyssey da cambiare per ambire alla perfezione : L'arrivo di Assassin's Creed Odyssey sul mercato è stato salutato in maniera indubbiamente calorosa: il nuovo capitolo della saga curata da Ubisoft si discosta da quelli che sono i canoni classici per tuffarsi in un passato ancor più remoto, nonché distante anche narrativamente parlando (si tratta di un periodo storico antecedente la fondazione della setta degli assassini, ndr). Tanta quindi la libertà di manovra concessa agli addetti ai lavori, ...

Tra omicidi e rapporti sessuali : una quest secondaria di Assassin's Creed Odyssey che lascia a bocca aperta : Assassin's Creed Odyssey rimarrà negli annali come il primo titolo della serie che introduce significativi elementi RPG all'interno dell'esperienza, e un video comparso in rete in queste ore testimonia come la libertà di scelta data al giocatore possa invero produrre situazioni davvero esilaranti.Di seguito parleremo dello sviluppo e della conclusione di una quest secondaria di Odyssey, quindi se non voleste ricevere anticipazioni vi invitiamo a ...

Ubisoft prende in giro EA con Assassin’s Creed Odyssey - ecco perché : Si torna a parlare di Assassin's Creed Odyssey perché il gioco potrebbe nascondere una frecciata a Electronic Arts. Non è stata ancora conclusa la complicata questione delle microtransazioni di Star Wars Battlefront II e iniziano a vedersi i primi effetti. Al tempo infatti venne sollevata una discussione legata agli acquisti in-game e alle loot box. Addirittura EA è stata costretta a correre ai ripari modificando alcuni sistemi chiave che già ...

Assassin's Creed Odyssey nasconde una frecciata a EA e alla controversa questione microtransazioni di Star Wars Battlefront II : Chi non ricorda la questione microtransazioni di Star Wars Battlefront II? Si trattò di una controversia che aveva alimentato non poco le discussioni legate agli acquisti in-game e alle loot box e che aveva costretto EA a correre ai ripari modificando alcuni sistemi chiave che erano presenti nel gioco.Proprio questa vicenda e in particolare un episodio ben preciso è al centro di una curiosa frecciata presente all'interno di Assassin's Creed ...

Assassin's Creed Rebellion è in arrivo su dispositivi mobile a novembre : Ubisoft annuncia l'apertura delle registrazioni per Assassin's Creed Rebellion, un nuovo gioco di ruolo e strategia free-to-play per dispositivi mobili, ambientato nel celebre universo di Assassin's Creed.Assassin's Creed Rebellion sarà disponibile dal 21 novembre 2018 per dispositivi iOS e Android, rispettivamente su App Store e Google Play.Sviluppato da Behaviour Interactive, Assassin's Creed Rebellion offre un'esperienza visiva di Assassin's ...

