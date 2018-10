Ascolti tv | la fiction ‘I Medici – Lorenzo il Magnifico’ vince su tutti

Ascolti tv ieri 8 ottobre : la fiction I Bastardi di Pizzofalcone 2 trionfa sul GF Vip 3 : Ascolti tv ieri: I Bastardi di Pizzofalcone 2 Vs Grande Fratello Vip 3 Un accesissimo scontro in fatto di Ascolti tra Rai 1 e Canale 5 è stato protagonista della serata di ieri, 8 ottobre. Chi ha vinto, secondo i dati Auditel, fra I Bastardi di Pizzofalcone, ovvero la prima puntata della seconda stagione dell’amatissima e attesissima […] L'articolo Ascolti tv ieri 8 ottobre: la fiction I Bastardi di Pizzofalcone 2 trionfa sul GF Vip 3 ...

Ascolti tv - "Non dirlo al mio capo" inarrestabile : oltre 4 milioni per la fiction : La serie con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, in onda su Rai 1, vince ancora una volta la sfida del prime time del...

Ascolti tv : La Vita Promessa Vs Grande Fratello Vip/ La fiction Rai batte il reality - seguita da 6 milioni : I dati Auditel mostrano un cambiamneto degli interessi degli spettatori italiani? Per il secondo lunedì, il Grande Fratello Vip è stato battuto dalla fiction Rai, La Vita Promessa(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 12:10:00 GMT)

“La vita promessa” : la nuova fiction fa il pieno d’Ascolti - con Luisa Ranieri - Francesco Arca - Cristiano Caccamo - Primo Reggiani - Lina Sastri - Thomas Trabacchi. : La prima serata di domenica 16 settembre ha visto lo scontro tra la nuova fiction di Rai1 “La vita promessa” con Luisa Ranieri e Francesco Arca e la finale del Wind Summer Festival trasmessa su Canale 5. Una gara risoltasi con il trionfo assoluto della serie Rai, mentre la kermesse musicale estiva che ha visto la vittoria di Giusy Ferreri con “Amore e capoeira” ha pagato probabilmente una messa in onda fuori tempo ...

Ascolti di Non Dirlo al Mio Capo 2 in calo rispetto alla prima stagione - ma il web premia la fiction : Gli Ascolti di Non Dirlo al Mio Capo 2 sono in calo rispetto alla scorsa stagione, almeno per quanto riguarda la prima puntata andata in onda ieri sera, 13 settembre, su Rai1. Il doppio episodio ha registrato 4.770.000 spettatori pari al 22.4% di share (contro gli Ascolti di due anni fa, 6.359.000 spettatori e share 26,34% per il pilot della fiction). Nonostante questo, il pubblico italiano si è sintonizzato in massa sull'ammiraglia per ...

Sacrificio d'amore 3 - fiction a rischio cancellazione dopo gli Ascolti flop : La terza stagione di Sacrificio d'amore potrebbe non vedere la luce su Canale 5. A poche ore dalla messa in onda dell'ultima puntata della seconda serie, ecco che per i fan della fiction con protagonista Francesco Arca, potrebbe arrivare una brutta notizia riguardante il futuro della fiction. In queste settimane, infatti, gli ascolti non sono stati per niente positivi e proprio questi potrebbero mettere a repentaglio la produzione dei nuovi ...