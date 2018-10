Ascolti tv 23 ottobre | I Medici 2 vincono la serata | ma la partenza è debole

Ascolti TV | Martedì 23 ottobre 2018. Partenza fiacca per I Medici (17.6%) : I Medici 2 Su Rai1 I Medici – Lorenzo il Magnifico ha conquistato 4.158.000 spettatori pari al 17.6% di share. Su Canale 5 Benvenuti al Nord ha raccolto davanti al video 2.335.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Stasera tutto è Possibile ha interessato 1.675.000 spettatori pari all’8.1% di share. Su Italia 1 Le Iene ha catturato l’attenzione di 1.682.000 spettatori (9.1%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al ...

Ascolti tv pomeriggio - 23 ottobre 2018 : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, martedì 23 ottobre 2018? Chi ha vinto fra: Vieni da me, Detto Fatto e Uomini e Donne? Su Rai 1 c'era grande attesa per l'intervista a Selvaggia Lucarelli che ha smentito la sua partecipazione ad Amici, ma ha anche svelato di non essere mai stata contattata da Maria De Filippi.

Ascolti tv martedì 23 ottobre 2018 : Prime Time Su Rai 1 I Medici 1 (live, riassunto e recensione) ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Benvenuti al Nord ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. ...

Ascolti tv ieri - I Medici 2 vs Benvenuti al Nord | Dati Auditel 23 ottobre 2018 : Dopo l'attesissimo ritorno del kolossal I Medici su Rai 1, ora c'è grande suspense per gli Ascolti tv di ieri, 23 ottobre 2018. Chi ha vinto fra l'ammiraglia Rai e Canale 5? L'ammiraglia Mediaset ha trasmesso il film Benvenuti al Nord con Claudio Bisio e Alessandro Siani.

Ascolti TV | Lunedì 22 ottobre 2018. I Bastardi di Pizzofalcone 22% (5 - 2 mln) - GF Vip 21.6% (3 - 6 mln). Report (8%) doppia Quarta Repubblica (3.4%) : Daniela Del Secco e Maria Monsè Nella serata di ieri, Lunedì 22 ottobre 2018, su Rai1 – dalle 21.34 alle 23.27 - I Bastardi di Pizzofalcone 2 ha conquistato 5.198.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale 5 – dalle 21.40 all’1.20 – la quinta puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.587.000 spettatori pari al 21.6% di share (Grande Fratello Vip Night dall’1.25 all’1.32: 1.453.000 ...

Ascolti tv lunedì 22 ottobre 2018 : Prime Time Su Rai 1 I Bastardi di Pizzofalcone 2 - Gioielli (riassunto) ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Niagara - Quando la natura fa spettacolo ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Report, prima puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 3 (live) ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film The ...

