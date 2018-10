Artico | la strada più corta

wired

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Convoglio(Foto: Ministero dei Trasporti Russo) di Marzio G. Mian autore di, la battaglia per il Grande Nord (Neri Pozza) Questolo è stato tratto dal numero di Wired Italia attualmente in edicola, dedicato alla Semplicità, che contiene testi di Terry Gilliam, Chelsea Manning, Piergiorgio Odifreddi, Michela Marzano, Guy Kawasaki e tanti altri. Fu l’apertura di una nuova linea ferroviaria in India, nel 1872, a incendiare la fantasia di Jules Verne. L’attraversata da Bombay a Calcutta era una scorciatoia formidabile, l’ennesimo shortcut escogitato dall’homo sapiens – un animale globalista – da quando aveva lasciato l’Africa (l’odierna Etiopia, più precisamente) per prendere la via del mondo e incominciare l’avventura della storia. Il riservato Phileas Fogg lancia la sua scommessa da 20mila sterline agli scettici soci del Reform Club di Londra: con il fido ...