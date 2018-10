ARROW - Recensione 7x02 The Longbow Hunters

lostinaflashforward

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Buongiorno amori miei, eccomi qui pronta a commentare questo nuovo episodio di.Se non vi dispiace andrei per personaggi, e partirei da Oliver. Da dentro la prigione, obiettivamente, non è che possa fare molto, e come prevedibile quel poco che può fare lo porta a fare scelte difficili e a dover camminare sul filo del rasoio per quel che riguarda la sua etica e moralità. Il problema è che la sua storyline in questo episodio fa da filler, mentre da uno show che si chiama "" ci si aspetta che la storyline più importante sia proprio la sua. L'ho trovata lenta e noiosa, nulla di particolare o di degno di nota, se non la simpatia del suo nuovo amico, che però diventa una sorta di filler di un filler. Per favore, fatemelo uscire presto di prigione perché sono già stufa.Passando a cose leggermente più interessanti, parliamo di Dinah e Laurel. Certo, non mi hanno fatto impazzire, ma ...