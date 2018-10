Apple | iPad Mini e nuovi AirPods non saranno nell’evento del 30 ottobre

iPad mini non è morto : Apple pianifica un rinnovo - : ... nel contesto del rinnovo dell'iPad 2018 che è studiato per le scuole, possa affiancare ad esso proprio un iPad mini capace di ridurre ulteriormente il prezzo di ingresso a beneficio del mondo ...

iPad Pro - Macbook Air 2018 e le altre novità Apple in arrivo il 30 ottobre : Apple presenterà la nuova linea di iPad il prossimo 30 ottobre, in un evento autunnale dedicato completamente a tablet e computer. Messi da parte i nuovi iPhone e Apple Watch, la Mela ha intenzione di svelare la sua nuova gamma di hardware giusto in tempo per uscire nei negozi prima degli acquisti di Natale. Tim Cook dovrebbe svelare i nuovi iPad Pro, l’ultimo aggiornamento del Macbook Air e, magari, l’attesissimo Mac Mini. Lo slogan ...

Apple : nuovo evento il 30 ottobre - iPad Pro e non solo : Che ci fosse altro in serbo per noi era già chiaro da tempo, e che il mondo del web sia morbosamente legato alle novità del mondo della mela morsicata pure: tanti sono stati gli indizi trovati negli ...

Emiliano Ponzi insegna come usare iPad Pro e Apple Pencil per disegnare : La cosa più paurosa del mondo. Può uscire un capolavoro o qualcosa di terribile. Ma i due elementi che mi accompagnano nel superare questo scoglio iniziale sono l'idea e il design - spiega l'...

iPad Pro 2018 potrebbe essere il primo dispositivo Apple con iOs a montare l’USB Type-C : In rete già se ne parla da un po’ di tempo, i nuovi iPad Pro 2018 potrebbero montare la porta USB Type-C, e sarebbero i primi device con iOs ad adottare una soluzione del genere, leggi di più...

Apple - l'iPad Pro 2018 arriva il 30 ottobre : come sarà : 19 ottobre 2018 - Dopo aver svelato al mondo i suoi nuovi iPhone Xs e iPhone Xs Max , Apple è pronta per presentare ai suoi utenti il nuovo iPad Pro . Il tablet top di gamma di Cupertino verrà mostrato in esclusiva in un evento fissato per ...

Più che atteso l’evento Apple del 30 ottobre : remake iPad Pro - MacBook Air e altro ancora : Non possiamo certo dire che non ce lo saremmo aspettato ma l'evento Apple ufficializzato per il prossimo 30 ottobre è arrivato comunque dopo un periodo in cui il nuovo keynote era stato pure messo in discussione. Fra meno di due settimane, Tim Cook, nella cornice insolita e nuova di Brooklyn, presenterà al mondo intero qualche nuovo device della mela morsicata ed ecco, molto probabilmente, di cosa si tratterà. Protagonista indiscusso del ...

Evento Apple 30 Ottobre : nuovi iPad e iMac in arrivo : Apple dà appuntamento al 30 Ottobre: nuovi iDevice in arrivo. Apple ufficializza un nuovo Evento speciale per il 30 Ottobre. In arrivo i nuovi iPad Pro e iMac? Evento Apple 30 Ottobre Apple annuncia un nuovo Evento ufficiale per il 30 Ottobre 2018: protagonisti di questa tornata potrebbero essere i nuovi iPad Pro e diversi Mac. […]

Apple svelerà i suoi nuovi iPad a Brooklyn il 30 ottobre : Con ogni probabilità il colosso di Cupertino svelerà i suoi nuovi tablet, forse l'evoluzione degli airpods e un aggiornamento dei Mac mini

Apple A13 - per i chip di iPhone e iPad 2019 Cupertino sceglierà ancora TSMC - : Secondo le anticipazioni la collaborazione esclusiva tra Apple e il più grande costruttore di processori a contratto al mondo, proseguirà anche il prossimo anno, per i chip Apple A13 destinati agli ...

iPad Pro 2018 : tutto quello che già sappiamo sul nuovo device di casa Apple : Abbiamo da poco visto terminare la tanto raccontata storia dei nuovi Pixel 3, che ecco spuntarne già un’altra sull’attesissimo iPad Pro 2018. Sono mesi ormai che vediamo apparire per tutto il web, leaks e rumors leggi di più...

Sygic Travel compatibile con Apple Watch oltre iPhone ed iPad : Sygic, azienda leader nel settore della navigazione GPS, ha rilasciato un aggiornamento della sua app Sygic Travel che introduce il supporto all’Apple Watch. I viaggiatori possono ora utilizzare il loro smartWatch per visualizzare comodamente l’itinerario del giorno corrente, per esplorare i luoghi interessanti situati nelle loro vicinanze o per accedere semplicemente alla lista personale dei luoghi preferiti. Sygic Travel, con la ...