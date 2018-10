Appello Menarini | la difesa di Alberto Giovanni Aleotti chiede l' assoluzione dell' imputato

Appello Menarini : chiesti dal P.G. 9 anni di reclusione per entrambi i fratelli Aleotti : Processo Menarini. Terza udienza del Giudizio di Appello in corso al Tribunale di Firenze per la vicenda del "prezzo gonfiato dei farmaci" e dei reati finanziari conness i. Presenti in Aula i due ...

Appello Menarini - seconda udienza a Firenze : processo dai "numeri monstre" con 440 mil euro versati allo Stato : seconda udienza del processo Menarini in Corte di Appello a Firenze per la vicenda del prezzo gonfiato dei farmaci" e dei reati finanziari connessi, che vede come principali imputati i fratelli Lucia ...

Processo Menarini - i Giudici di Appello tirano di nuovo in ballo l'ipotesi della truffa : Sette ore di udienza, dalle 9,30 alle 16,30, hanno caratterizzato l'apertura a Firenze del Processo di Appello, il cosiddetto "Processo Menarini", dal nome della storica industria farmaceutica, per la ...

Processo Menarini - comincia a Firenze il giudizio in Corte di Appello per Lucia e Alberto Giovanni Aleotti : Il cosiddetto "Processo Menarini" , dal nome della storica industria farmaceutica, da oggi 3 ottobre 2018 in Corte di Appello a Firenze per la vicenda dei "prezzi dei farmaci gonfiati" e di reati ...