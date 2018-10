Antonella Clerici | «La nuova Prova del Cuoco? Gestione sbagliata» E Isoardi risponde

La Prova del Cuoco - Elisa Isoardi risponde ad Antonella Clerici : “Farò insegnamento delle tue critiche - ma non è come dici tu” : “Farò insegnamento della dichiarazione fatta da Antonella Clerici all’autorevole rivista televisiva Tv Sorrisi e Canzoni“. Non si è fatta attendere la risposta di Elisa Isoardi alle parole di “Antonellina” che ha definito “non fisiologico” il calo di ascolti che lo showcooking di Rai 1 sta registrando in sua assenza. In un lungo post su Instagram, la Isoardi replica punto per punto alle critiche mosse dalla ...

Elisa Isoardi conto Antonella Clerici che l'aveva criticata. Svela l'altarino : 'In quanto consulente...' : Elisa Isoardi replica alle critiche di Antonella Clerici , l'ex conduttrice di La prova del cuoco . Secondo la Clerici, dietro il calo di ascolti c'è la gestione sbagliata del format, rivoluzionato ...

Antonella Clerici boccia La prova del cuoco con Elisa Isoardi : 'Un errore cambiarlo' : Antonella Clerici è pronta per il tanto atteso ritorno in televisione. Archiviata la sua esperienza a La prova del cuoco, ecco che la Clerici si gettera' a capofitto in una nuova esperienza professionale che da sabato sera la vedra' protagonista in prime time con 'Portobello'. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, però, la Clerici ha commentato anche la nuova gestione de La prova del cuoco, che da settembre è passata nelle mani di Elisa Isoardi, ...

La Prova del Cuoco un flop? Parla Antonella Clerici. Elisa Isoardi imperturbabile : Antonella Clerici Parla per la prima volta de La Prova del Cuoco da quando non è più lei al comando ma Elisa Isoardi. La presentatrice bionda, che ha lasciato la trasmissione di cucina dopo quasi 20 anni per condurre Portobello dal 27 ottobre su Rai 1, non si era mai permessa di giudicare il lavoro dei colleghi e della Isoardi, malgrado i commenti dell’autore del programma e di Anna Moroni. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ...

Antonella Clerici boccia La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi : La Prove del Cuoco di Elisa Isoardi: l’opinione di Antonella Clerici Sabato prossimo inizierà la nuova edizione di Portobello condotta da nientepopodimeno che Antonella Clerici. E proprio quest’ultima ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Intervista in cui, oltre a parlare del suo nuovo programma, che dovrà scontrarsi con il popolare talent show Tu si que vales, ha voluto dire la sua su ...

Antonella Clerici e l'affondo a Elisa Isoardi : la risposta della conduttrice de La prova del Cuoco : FUNWEEK.IT - Il cruccio de La prova del Cuoco 2018 sono senz'altro gli ascolti, anche se Elisa Isoardi minimizza l'emorragia di oltre 600mila spettatori. Soltanto adesso, dopo settimane, arriva il ...

La Prova del Cuoco - Antonella Clerici parla per la prima volta : “Gestione sbagliata - il calo degli ascolti non è fisiologico” : Anche Antonella Clerici non apprezza La Prova del Cuoco gestita da Elisa Isoardi, che da giorni non si schioda dal 12% di share (la media annuale dello scorso anno era stata del 15,89%). “No, non è un calo fisiologico”, sostiene la conduttrice che ha portato al successo lo show culinario del mezzogiorno di Rai1 e che a giugno scorso ha deciso di appendere le pentole al chiodo per lanciarsi nella nuova avventura di Portobello, che condurrà dal 26 ...

La prova del cuoco - Antonella Clerici demolisce Elisa Isoardi : 'Non è un calo fisiologico' - trema la Rai : Dopo l'addio di Antonella Clerici a La prova del cuoco gli ascolti del cooking show di Rai1, ora che è in mano ad Elisa Isoardi , sono inferiori. La Clerici, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni nel ...

Antonella Clerici Vs Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco/ "Non è un calo fisiologico - è la gestione sbagliata" : Dopo i baci e gli abbracci dovuti al passaggio di testimone, Antonella Clerici dice la sua su Elisa Isoardi e la sua Prova del Cuoco al Tv Sorrisi e Canzoni. Ecco le novità(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 12:49:00 GMT)

Antonella Clerici scoppia a piangere a Che tempo che fa : Antonella Clerici in lacrime. Ma cosa è successo alla ex conduttrice de La prova del cuoco? Antonella Clerici è stata ospite di Fazio Fabio e, durante l’intervista di domenica 21 ottobre 2018 a Che tempo che fa, è scoppiata in lacrime. Il motivo? Fabio Fazio le ha mostrato alcune immagini che le hanno messo in subbuglio il cuore. Che immagini erano? Immagini di lei durante la sua lunga avventura a La prova del cuoco. La Clerici non ha resistito ...

Antonella Clerici su La Prova del Cuoco : "Gestione sbagliata - errore cambiarlo totalmente" : "Mi manca il contatto quotidiano con il pubblico, il poter commentare i fatti del giorno. Ma sono contenta di avere più tempo per me". Antonella Clerici non ha mai nascosto il dispiacere provocato dall'aver dato l'addio volontario alla "sua" Prova del Cuoco. L'attuale stagione del programma condotta da Elisa Isoardi, com'è noto, non vola negli ascolti. Così, dopo Anna Moroni, anche Antonellina ha deciso di commentare la sua vecchia ...

Portobello - da sabato 27 ottobre su Rai 1 con Antonella Clerici : “la mia sfida più grande” : Antonella Clerici riporta su Rai 1 il mitico Portobello: trasmissione cara al pubblico della Rai che racconta storie di gente comune. A condurlo negli anni ’70 fu lo straordinario Enzo Tortora, che con garbo e delicatezza entrava nelle case degli italiani. Portobello 2018, da sabato 27 ottobre su Rai 1 Antonella Clerici, conduttrice di quest’edizione rinnovata di Portobello, afferma che l’appuntamento con il nuovo show sarà al sabato sera ...

“Che tempo che fa” – Quarta puntata del 21 ottobre 2018 – Antonella Clerici - il sindaco di Riace tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Quarta puntata del 21 ottobre 2018 – Antonella Clerici, il sindaco di Riace tra gli ospiti. ...

Antonella Clerici/ Portobello e l'aneddoto sul pappagallo : "scelto dopo decine di provini" (Che tempo che fa) : Antonella Clerici, dopo l'addio a La prova del cuoco e il remake di Portobello, ha ammesso di essere "felice e serena". Ecco la risposta a una fan... (Che tempo che fa) (Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 21:39:00 GMT)