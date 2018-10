: RT @Avvenire_Nei: Obsolescenza programmata: l'Antitrust multa #Samsung e #Apple - Codacons : RT @Avvenire_Nei: Obsolescenza programmata: l'Antitrust multa #Samsung e #Apple - GiulivoGiovanni : RT @Avvenire_Nei: Obsolescenza programmata: l'Antitrust multa #Samsung e #Apple - AppleNews_it : RT @Avvenire_Nei: Obsolescenza programmata: l'Antitrust multa #Samsung e #Apple -

L'ha multato per complessivi 10 milioni di euroe per 5 mlnper aver rilasciato alcuni aggiornamenti del firmware dei cellulari che hanno provocato gravi disfunzioni e ridotto in modo significativo le prestazioni tanto da essere sostituiti. Le due società,scrive il garante, hanno "indotto i consumatori,mediante l'insistente richiesta di effettuare il download, ad installare aggiornamenti su dispositivi non in grado di supportarli adeguatamente,senza informazioni,né indicazioni per il ripristino originale".(Di mercoledì 24 ottobre 2018)