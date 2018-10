Annunciata companion app di Red Dead Redemption 2 | come funziona e a cosa servirà

optimaitalia

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Rockstar Games presto rilascerà unaapp per Red2 dotata di molte funzioni utili per scoprire l'intero mondo di gioco. Lo sviluppatore infatti ha annunciato l’uscita di un'applicazione di accompagnamento, che viene chiamata ancheapp per Red2. La data di uscita è in programma per il prossimo 26 ottobre e sarà disponibile per sistemi iOS e Android.Per gli utenti sarà disponibile il download gratuito e l’app potrà poi essere collegata alla vostra versione del gioco, sia su PS4 sia su Xbox One. A questo punto chi ne usufruirà potrà accedere a una serie di informazioni e potrà consultare la mappa ingrandibile per impostare le tappe. Inoltre grazie alla mappa potranno essere evidenziati i punti d'interesse o addirittura delle intere zone.Le novità legate alla nuova applicazione per Red2 non sono ancora terminate. ...