Annapaola | 7 anni di inferno dopo l' intervento al seno ' Ragazze | amatevi per come siete'

Annapaola - otto anni di incubo dopo un intervento estetico : “Ragazze - amatevi come siete” : Il lungo calvario della trentenne padovana Annapaola Xodo che ha deciso di raccontare la sua storia dopo un intervento al seno che l'ha portata a contrarre la cosiddetta "breast implant illness", la "malattia delle protesi mammarie": "Bisogna amarsi per come si è. Siamo una macchina perfetta, non va toccata"Continua a leggere