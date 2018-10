Andrea Pennacchi spiega le ragioni del successo della clip sui ‘terroni’ : Due milioni di clic. Per intenderci quasi come il doppio degli abitanti di Milano. Anzi probabilmente mentre state leggendo queste righe si sarà superato anche questo numero. Due milioni di visualizzazioni per un video di quattro minuti dove l'attore padovano Andrea Pennacchi in un marcato accento veneto parla di "teròni" e "negri" con una amara ironia che stringe lo stomaco. Due milioni di ...

Andrea Pennacchi : 'I meridionali che votano Lega dovrebbero vergognarsi' : <<Ciao terroni, come va? Mi ricordo di voi, arrivavate con il treno, con la macchina piena di valigie di cartone>>. Inizia con questo parole il monologo dell'attore Andrea Pennacchi, che ha girato un video diventato virale sul web. Il testo è stato scritto da Marco Giacosa, il filmato diretto da Francesco Imperato e poi postato sulla pagina facebbok This is racism. Il contenuto tratta del parallelismo di discriminazione tra ...