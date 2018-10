Andrea Pennacchi spiega le ragioni del successo della clip sui ‘terroni’

agi

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Due milioni di clic. Per intenderci quasi come il doppio degli abitanti di Milano. Anzi probabilmente mentre state leggendo queste righe si sarà superato anche questo numero. Due milioni di visualizzazioni per un video di quattro minuti dove l'attore padovanoin un marcato accento veneto parla di "teròni" e "negri" con una amara ironia che stringe lo stomaco. Due milioni di visualizzazioni, non è cosa da tutti i giorni... "Di certo io non me l'aspettavo, immaginavo che avrebbe avuto una certa risonanza ma non così. Forse il regista Francesco Imperato che è più giovane e social di me lo immaginava ma io di sicuro pensavo ad una video con diffusione regionale, magari utile a stimolare il dialogo con qualche leghista, giusto qualche botta e risposta" Il video ...