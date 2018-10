Andrea Montovoli e il dolore che gli ha cambiato la vita | ‘mio papà è morto quando avevo

tvzap.kataweb

: Andrea Montovoli si confessa: “Non sono mai andato a trovare papà al cimitero” - carmenFashionCr : Andrea Montovoli si confessa: “Non sono mai andato a trovare papà al cimitero” - Javi_amore : È tornata prepotentemente una delle (tante) mie cotte adolescenziali: Andrea Montovoli. #pechinoexpress - arigrandr1 : Comunque le inquadrature su Andrea Montovoli e Francesco sono stupende! #pechinoexpress -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Bello come il sole, attualmente in tv nel reality Pechino Express edizione 2018 (in coppia con Francisco Porcella, con cui forma la coppia dei surfisti)(che abbiamo imparato ad apprezzare anche all’Isola dei Famosi) nasconde nel suo passato un grande: la scomparsa del, che è mancato all’improvvisol’attore aveva solo 12 anni. Lo racconta in una lunga intervista al settimanale Chi, in edicola giovedì 24 ottobre:“Ha avuto un aneurisma cerebrale, l’ho perso così. Era un muratore, aveva un fisico perfetto. E’ stato in coma in ospedale per un mese, abbiamo provato di tutto anche a fagli sentire le nostre voci con le cuffie, ma il suo cuore ha smesso di battere. Da allora vivo non proprio come se ogni giorno fosse l’ultimo, ma mi piace assaporare l’attimo”. Un monile da cui non si separa mai gli ricorda ...