Ancora un pareggio per Genoa e Campomorone

Serie A - termina la nona giornata con un pareggio senza reti tra Sassuolo e Sampdoria. Juve Ancora in testa nonostante il pareggio casalingo con il Genoa : Si chiude con uno 0-0 tra due delle rivelazioni di questo inizio campionato di Serie A, il Sassuolo e la Sampdoria, la nona giornata di questa stagione, la prima dopo la recente sosta per le Nazionali. giornata che vede ancora in testa la Juventus nonostante il pareggio casalingo dei bianconeri contro il Genoa per 1-1 (al vantaggio di Cristiano Ronaldo risponde Bessa, con Piatek a secco dopo essere andato a segno in tutti i match sinora ...

Serie D - i risultati di domenica : primo pareggio per il Bari - vince Ancora il Cesena. Crolla l'Avellino - Modena ok : ...3-1 Este-Cartigliano 1-1 Levico Terme-Montebelluna 0-1 Union Arzignanochiampo-Sandona 1-1 Union Feltre-Campodarsego 0-0 Virtus Bolzano-Cjarlins Muzane 1-1 Girone D Adrense-Axys Zola 3-0 Calvina Sport-...

Il Barcellona si ferma Ancora : solo un pareggio contro il Bilbao : Continua il programma valido per la giornata della Liga spagnola, momento negativo per i blaugrana, solo un pareggio davanti al pubblico amico contro il Bilbao finisce 1-1. Apre le marcature de Marcos, ci pensa El Haddadi a ristabilire la parità. Ma può essere considerato un passo falso, momento poco entusiasmante per il Barcellona. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE ...