Ancelotti torna nella sua Parigi | Ci vuole coraggio

Psg-Napoli : Cavani contro il suo passato - Ancelotti torna a Parigi : Sfida fondamentale per il passaggio del turno: il Matador, in crisi di gol, sfida gli azzurri per la prima volta dopo l'addio, Carletto in Francia vinse un campionato nel 2013

Napoli - Milik pronto a tornare titolare : il messaggio ad Ancelotti [VIDEO] : Il Napoli sta attraversando un momento importante, nell’ultimo match è arrivato l’importante successo sul campo del Torino, la squadra di Carlo Ancelotti sembra l’unica in grado di seguire il passo della Juventus. Nell’ultimo match ha riposato l’attaccante Milik , al suo posto Mertens, il polacco adesso sembra pronto a riprendersi il posto da titolare . In particolar modo Milik grande protagonista in ...

Napoli - Carlo Ancelotti pronto per la nuova stagione : “che emozione tornare in Italia dopo 9 anni” : Napoli, Carlo Ancelotti torna in Serie A dopo 9 lunghi anni di successi in giro per l’Europa: è tutto pronto per la nuova stagione “Sono molto emozionato, torno in Italia dopo 9 anni, tante cose sono cambiate ma sono contento di essere qui”. E’ lo stato d’animo dell’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia dell’esordio in campionato contro la Lazio in programma domani ...