Analisi Tecnica | Future FTSE MIB del 23 10 2018

finanza.lastampa

: RT @CircusFuno: F1, Analisi Tecnica: la FIA non ha di fatto bocciato i mozzi foratima... se Mercedes ha poi corso senza questa soluzione in… - elledinicola : RT @CircusFuno: F1, Analisi Tecnica: la FIA non ha di fatto bocciato i mozzi foratima... se Mercedes ha poi corso senza questa soluzione in… - doveinvestire1 : Come utilizzare l’analisi tecnica per i tuoi investimenti - ItBitco : (Analisi tecnica e fondamentale nel mercato di Bitcoin e delle cripto) #Bitcoin IT-BITCOIN -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Chiusura del 23 ottobre Risultato negativo per il derivato italiano , con una flessione dello 0,73%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18.565. Al ...