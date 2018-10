Amici 18 | gli insegnanti di canto | confermato Zerbi | novità Alex Britti e Stash

Salvini - la legalità finisce dove ci sono gli Amici? : Il 5 settembre, a Milano, le forze dell'ordine hanno fatto sgomberare una palazzina di Alitalia. Il risultato della linea dura sulle occupazioni voluta da Salvini è stato sessanta famiglie finite per strada, compresi 25 bambini. Questa mattina gli agenti della Guardia di Finanza, su richiesta della Corte dei Conti, hanno tentato di entrare in una palazzina a Roma, anche questa occupata, per un sopralluogo. Ma questa volta gli agenti delle ...

Rende. Quarantanne muore durante la partitella con gli Amici : Doveva essere la consueta partitella con gli amici. Invece è finita in tragedia ieri sera a Rende (Cosenza). Il dramma

Uccisa a 40 anni in albergo - poliziotto scatta le foto al cadavere e le manda agli Amici su Whatsapp : Jessica Norma Gonzalez, 40 anni, è stata Uccisa da un uomo a coltellate in una stanza d'albergo. Il femminicido è avvenuto lo scorso 21 settembre. Sul luogo del crimine è giunto un agente di...

Jacopo Bruni ucciso da 21enne drogato e ubriaco a Roma/ Il cordoglio degli Amici del bodyguard dei vip : Roma, bodyguard dei vip morto in incidente stradale. Ultime notizie, il 45enne Jacopo Bruni travolto e ucciso da un ubriaco sulla Passeggiata del Gianicolo(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:57:00 GMT)

Pistoia - tragica gita in moto col marito e gli Amici : 52enne finisce in una scarpata e muore : Una motociclista di 52 anni di Ferrara, Paola Villa, è morta dopo un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 20, che dalla località Torri di Popiglio porta a Fontana Vaccaia, nel comune di Piteglio, provincia di Pistoia. Forse dopo un malore la donna ha perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata.Continua a leggere

Malore dopo la discoteca : Nunzia - 24enne morta davanti agli Amici/ Ultime notizie Guastalla : aperta inchiesta : Malore dopo la discoteca: Nunzia muore a 24 anni davanti agli amici. Il malessere generale durante la serata, poi il decesso. aperta inchiesta sulle cause.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 16:00:00 GMT)

Si sente male dopo la disco - Annunziata muore a 24 anni davanti agli Amici : è giallo : Tragedia a Guastalla (Reggio Emilia). La giovane, originaria di Napoli, si è sentita male dopo una serata in un locale. Aperta un'inchiesta, si attendono i risultati dell'autopsia. Secondo gli amici, la ragazza aveva detto di stare male appena usciti dalla discoteca, il mattino successivo alle 5.30 il malore fatale.Continua a leggere

GIANNI BONCOMPAGNI/ Il ricordo di Mara Venier e degli Amici di sempre (Domenica In) : GIANNI BONCOMPAGNI ospite "virtuale" di Domenica In. A un anno dalla scomparsa del fautore del varietà, Mara Venier lo ricorda con gli amici di sempre.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:33:00 GMT)

Savona - primo evento-conversazione sulle opere d'arte nella nuova sede degli "Amici del San Giacomo" : L'associazione "Amici del San Giacomo di Savona" ONLUS annuncia il primo grande evento culturale presso la nuova sede. Il complesso conventuale francescano del San Giacomo sorse a partire dal 1470 e ...

Il delitto di Manuel. Al telefono le risate degli Amici. La madre : «Belve» : Il corpo del 18enne fatto a pezzi con una motosega e sotterrato: per riconoscerlo servirà l’esame del Dna. La brutalità del gruppo nelle intercettazioni dei carabinieri e la disperazione della mamma: «Ammazzato come una bestia». Caccia a un sesto uomo

Livorno - muore dissanguata nel cortile di casa. Gli Amici : “Graffiata e uccisa dal gatto” : Una signora di ottantotto anni di Vada, nel Livornese, è stata trovata priva di vita nel cortile di casa sua. Ad accorgersi di quanto accaduto e chiamare aiuto è stata una vicina che ha notato il sangue intorno a lei. L'anziana aveva una profonda ferita a una gamba: secondo qualcuno potrebbe essere stata graffiata da un gatto.Continua a leggere