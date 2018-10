Ambiente | 4 interventi in corso | iniziata l’operazione Ischia Clean Blitz

meteoweb.eu

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) “Questa mattina alle ore 9 abbiamo dato inizio al. Abbiamo incominciato ben 4, a San Pietro, alla Spiaggia dei Pescatori, alla Baia Cartaromana, a Punta San Pancrazio ed a Forio”. Lo ha annunciato ora Antonino Miccio, Direttore dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” . “Le operazioni che sono in questo momento in– ha proseguito Miccio – si stanno effettuando con pescherecci, Operatori Tecnico Subacquei, diving sul posto. Contiamo di avere anche i filmati video e foto che i sub stanno in questo momento effettuando sui fondali marini”.c’è nonostante le avversità meteorologiche: gran parte delle operazioni saranno, a questo punto, concentrate nelle giornate dal 24 al 27 di Ottobre. Ben 12 immersioni, 4 gruppi di sub specializzati, affiancati da altri 10 sub per video e foto sui fondali marini, ...