Amazon | ora Alexa parla italiano

Amazon taglia bonus e premi in azioni per alzare salari orari : New York, 4 ott., askanews, - E' stato capace di mettere d'accordo la Casa Bianca di Donald Trump e l'ex candidato socialista alle presidenziali, Bernie Sanders, che hanno lodato la decisione di ...

Amazon taglia bonus e premi in azioni per alzare salari orari : New York, 4 ott., askanews, - E' stato capace di mettere d'accordo la Casa Bianca di Donald Trump e l'ex candidato socialista alle presidenziali, Bernie Sanders, che hanno lodato la decisione di ...

Amazon raddoppia il salario orario dei suoi dipendenti : (Foto: Ansa) A seguito degli scioperi del personale di Amazon che lamentava un trattamento economico troppo basso rispetto al sempre crescente volume di lavoro, ieri l’amministratore delegato del colosso americano, Jeff Bezos, ha stabilito l’aumento dello stipendio orario minimo da 7,5 dollari l’ora a 15 dollari a partire dal 1 novembre prossimo. Con un fatturato di oltre 177 miliardi di dollari nel 2017 e 570 mila dipendenti in tutto il ...

Amazon aumenta il salario minimo dei dipendenti Usa a 15 dollari l'ora - : La misura riguarda oltre 350 mila lavoratori, compresi quelli con contratto temporaneo. "Abbiamo ascoltato i nostri critici e riflettuto molto su ciò che volevamo fare", ha affermato l'ad Jeff Bezos. "...

Amazon : decisione storica di Bezos - salario minimo sale a 15 dollari l'ora : Amazon aumenterà la paga minima oraria per i propri dipendenti. La nuova soglia, in vigore dal primo novembre, è di 15 dollari. Varrà per gli impiegati a tempo pieno, part-time, e a temporanei, ...

Amazon alza il salario minimo a 15 dollari l'ora : Amazon ritocca all'insù la busta paga dei suoi dipendenti. Lo ha annunciato il colosso dell'e commerce spiegando che porterà la retribuzione dei suoi dipendenti a 15 dollari l'ora . L'aumento sarà ...

Amazon alza salario minimo a 15 dlr ora : ANSA, - WASHINGTON, 2 OTT - Amazon ha annunciato che alzerà il salario minimo dei suoi dipendenti a 15 dollari l'ora a partire dal prossimo mese. La misura riguarderà oltre 250 mila lavoratori, ...

Ancora numerosi prodotti dodocool e Koogeek in offerta su Amazon - solo per pochi giorni : Tornano le offerte dodocool e Koogeek, disponibili su Amazon a prezzi decisamente interessanti grazie a una serie di codici sconto validi fino al 10 ottobre. L'articolo Ancora numerosi prodotti dodocool e Koogeek in offerta su Amazon, solo per pochi giorni proviene da TuttoAndroid.

Amazon alzerà lo stipendio dei dipendenti a 15 euro l'ora : Amazon alza lo stipendio dei suoi lavoratori: il colosso dell'ecommerce ha annunciato che alzerà il salario minimo dei suoi dipendenti a 15 dollari l'ora a partire dal prossimo mese. La misura ...

Amazon alzerà lo stipendio dei dipendenti a 15 euro l'ora : Amazon alza lo stipendio dei suoi lavoratori: il colosso dell'ecommerce ha annunciato che alzerà il salario minimo dei suoi dipendenti a 15 dollari l'ora a partire dal prossimo mese. La misura ...

Amazon assume in Italia 1700 lavoratori : ultime notizie 10/7 : Sarebbero 1700 le unità lavorative che Amazon avrebbe deciso di assumere in tutta Italia entro la fine del 2018. Lo ha annunciato ieri, al fine di consolidare la politica espansionistica della famosa azienda di commercio elettronico americana nel nostro Paese. Nuove assunzioni a tempo indeterminato per Amazon: si cercano molti profili Si tratta di una notizia davvero importante. Amazon, infatti, assumerebbe a tempo indeterminato e ...

Amazon Prime Now arriva a Roma : come funziona e quanto costa la consegna in un’ora : Amazon Prime Now a Roma Da oggi Amazon amplia il suo servizio Prime Now in Italia includendo anche Roma nelle città coperte. I clienti abbonati della capitale potranno quindi fare la spesa con un clic su una selezione di oltre ottomila prodotti dei supermercati Pam Panorama. Lo shopping sarà consegnato direttamente a casa entro un’ora o in una finestra a scelta di due ore. La selezione di articoli acquistabili spazia da prodotti alimentari – ...

Amazon Prime Now arriva a Roma : come funziona e quanto costa la consegna in 1 ora : Amazon Prime Now a Roma Da oggi Amazon amplia il suo servizio Prime Now in Italia includendo anche Roma nelle città coperte. I clienti abbonati della capitale potranno quindi fare la spesa con un clic su una selezione di oltre ottomila prodotti dei supermercati Pam Panorama. Lo shopping sarà consegnato direttamente a casa entro un’ora o in una finestra a scelta di due ore. La selezione di articoli acquistabili spazia da prodotti alimentari – ...

Amazon Prime Now sbarca a Roma e permette di fare la spesa con l’app in un’ora : Dopo l'esordio in Italia a Milano, il servizio Prime Now di Amazon arriva anche nella capitale e da oggi permette ai Clienti Prime di acquistare generi alimentari dai supermercati Pam Panorama utilizzando l'applicazione e di ricevere a casa la spesa entro una o due ore. L'articolo Amazon Prime Now sbarca a Roma e permette di fare la spesa con l’app in un’ora proviene da TuttoAndroid.