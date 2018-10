Amazon lancia Alexa | l' assistente personale che risponde alle domande e legge le notizie

Amazon lancia in Italia Alexa - ci sono le notizie dell'ANSA : Arriva in Italia Alexa, l'assistente personale di Amazon basato sull'intelligenza artificiale e sui comandi vocali, cuore della casa 'smart' e della domotica. Risponde alle domande, riproduce musica, ...

Streaming video - Apple e Warner lanciano la sfida a Netflix e Amazon : (foto: Getty) Quello dello Streaming online è ormai diventato un mercato che continua a incrementare i suoi utenti e a produrre fatturati stellari. A guidare questo settore oggi sono soprattutto colossi come Netflix, Amazon Prime video e Hulu. Negli ultimi giorni però anche WarnerMedia e Apple si sono dette interessate a entrare nel mercato del video Streaming con servizi in grado di competere con i rivali. Warner Media, acquistata quattro mesi ...

Amazon lancia la vetrina delle startup «Piccole imprese sul mercato globale» : View Larger Image Amazon lancia la vetrina delle startup «Piccole imprese sul mercato globale» Non è però semplice fare un e-commerce che funzioni. «L'onboarding è facilitato. E poi come per le ...

Amazon lancia i Samsung Days e la Settimana della domotica : Amazon lancia due interessanti promozioni, Samsung Days con tanti prodotti Samsung in offerta, e La Settimana della domotica. L'articolo Amazon lancia i Samsung Days e la Settimana della domotica proviene da TuttoAndroid.

Amazon si prepara a lanciare nuovi prodotti con Alexa : Amazon sta pianificando di lanciare una serie di nuovi prodotti dotati di Alexa entro la fine dell'anno incluso, tra gli altri, un forno a microonde. L'articolo Amazon si prepara a lanciare nuovi prodotti con Alexa proviene da TuttoAndroid.

Amazon lancia 'Amazon Goes Gold in Europa' - coinvolto anche il centro di Castello : Confagri: 'Nessuna intenzione di sfasciare il sistema ma aperti al confronto per andare avanti' 3 Export, l'Emilia-Romagna continua a crescere: +5,9% nei primi sei mesi del 2018 e miglior saldo in ...

Amazon lancia il nuovo Fire HD 8 : processore quad-core - display HD - Audio Dolby Atmos a 99 - 99€ : Amazon ha annunciato oggi la nuova generazione del tablet Fire HD 8. Con più di 10 ore di durata della batteria con un uso misto del dispositivo il nuovissimo Fire HD 8 offre uno stupendo display HD da 8" con più di un milione di pixel, un processore quad-core e 16 GB o 32 GB di archiviazione interna espandibile fino a 400 GB al costo di €99,99."Crediamo che i clienti dovrebbero ottenere di più dai loro tablet, senza aspettarsi che paghino ...

Amazon lancia il nuovo Fire HD 8 con Dolby Atmos a 99 - 99 euro : Amazon presenta il nuovo tablet Fire HD 8, già disponibile in preordine da 99,99 euro e in consegna a partire dal 4 ottobre 2018. Ecco le caratteristiche della nuova generazione. L'articolo Amazon lancia il nuovo Fire HD 8 con Dolby Atmos a 99,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Amazon lancia il nuovo Fire HD 8 : Il colosso dell'ecommerce Amazon ha annunciato oggi la nuova generazione del tablet Fire HD 8. Con fino a 10 ore di durata della batteria con un uso misto del dispositivo, il nuovissimo Fire HD 8 offre uno stupendo display HD da 8” con risoluzione 1280x800 e più di un milione di...

Marshall lancia i suoi primi altoparlanti intelligenti con Google Assistant e Amazon Alexa : In occasione dell'IFA 2018 di Berlino, Marshall ha annunciato Acton II e Stanmore II, smart speaker dotati di una sorta di design senza tempo L'articolo Marshall lancia i suoi primi altoparlanti intelligenti con Google Assistant e Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Amazon lancia il servizio 'Consegna oggi' anche a Roma : Il servizio di consegna in giornata di Amazon per i clienti Prime verrà effettuato a partire da oggi anche a Roma , dopo il debutto a Milano. Arriva dunque anche nella Capitale il servizio 'Consegna ...

Amazon lancia il servizio "Consegna oggi" anche a Roma : Sempre più veloce, sempre più competitivo: il servizio di consegna in giornata di Amazon non ha eguali al mondo e verrà effettuato a partire da oggi anche a Roma, dopo il debutto a Milano

Amazon lancia il servizio Consegna oggi anche a Roma : Teleborsa, - Sempre più veloce, sempre più competitivo: il servizio di Consegna in giornata di Amazon non ha eguali al mondo e verrà effettuato a partire da oggi anche a Roma , dopo il debutto a ...

Amazon lancia il servizio "Consegna oggi" anche a Roma : Sempre più veloce, sempre più competitivo: il servizio di consegna in giornata di Amazon non ha eguali al mondo e verrà effettuato a partire da oggi anche a Roma , dopo il debutto a Milano. Arriva ...