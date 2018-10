Amazon Alexa finalmente arriva in Italia

Alexa di Amazon sbarca in Italia : Echo - Dot - Spot e Plus - prezzo e disponibilità : Amazon lancia Alexa in Italia, il corrispettivo di Google Assistant, votato all'intelligenza artificiale e funzionante attraverso la rete dei tanti comandi vocali a disposizione. L'assistente virtuale sarà la voce dei dispositivi Echo, gli speciali speaker per la casa pensati da Amazon, che potrete pre-ordinare da oggi 24 ottobre ad un prezzo scontato del 40% rispetto al costo originale. Partiamo da Echo Dot, il più economico della linea ...

Amazon Alexa arriva in Italia insieme a una valanga di smart speaker Echo : Amazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAmazon EchoAlexa, l’assistente vocale di Amazon, finalmente parla la nostra lingua, e sbarca in Italia pronta a dare battaglia agli smart speaker Google Home e Home Mini a bordo di una gamma di prodotti della serie Echo decisamente nutrita. Lo ha annunciato Amazon in queste ore: i gadget sono quelli che negli ...

Alexa : Whisper Mode in arrivo su Amazon Echo : Al momento non è ancora dato sapere quando la Whisper Mode sarà resa disponibile per il resto del mondo, ma con ogni probabilità non occorrerà attendere molto.