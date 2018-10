Amazon Alexa arriva in Italia con la gamma Echo | SCONTO LANCIO 40% : Amazon Alexa disponibile in Italia da oggi. E’ possibile comprare i prodotti Amazon Echo, Echo Plus, Echo Dot, Echo Spot ed Echo Sub con lo SCONTO LANCIO del 40% Alexa, l’assistente virtuale di Amazon arriva in Italia con tutti i prodotti Echo | SCONTO 40% La serie Amazon Echo arriva finalmente in Italia e lo fa […]

Amazon Alexa e gli altoparlanti Echo arrivano ufficialmente in Italia : Dopo un lunga attesa l'assistente intelligente Amazon Alexa sbarca anche nel nostro Paese, e lo fa con tutta la gamma di altoparlanti Echo.

Amazon lancia in Italia Alexa - ci sono le notizie dell'ANSA : Arriva in Italia Alexa, l'assistente personale di Amazon basato sull'intelligenza artificiale e sui comandi vocali, cuore della casa 'smart' e della domotica. Risponde alle domande, riproduce musica, ...

Alexa parla italiano : la prova in anteprima degli smart speaker Echo di Amazon : ... il riferimento è alla Libreria di Alessandria, tempio della conoscenza nel mondo antico. Alexa vive nel cloud, dal quale viene invocata tramite gli speaker e l'app sviluppati da Amazon. È per questa ...

In Italia Amazon Alexa con le news ANSA : "Decine di milioni di utenti in tutto il mondo utilizzano già Alexa e oggi siamo entusiasti di presentarla ai nostri clienti Italiani - dice Jorrit Van der Meulen, Vicepresidente Amazon Devices ...

Cosa è Amazon Echo e come funziona Alexa in italiano - : Seguire gli sport preferiti E' possibile chiedere ad Alexa punteggi in tempo reale o a partita finita, scoprire quando la squadra del cuore gioca la prossima partita e altro ancora. "Alexa, su quale ...

E' arrivata in Italia Alexa - l'assistente vocale di Amazon : Alexa è arrivata in Italia e ha portato con sé tutta la famiglia Echo. Ma chi sono Alexa e gli Echo? Se avete uno smartphone - che sia Android o iOs - avrete già una certa confidenza con gli assistenti vocali. Potete chiamare un amico, prenotare in un ristorante, chiedere che tempo farà. Amazon con Alexa ha esteso questa funzione a tutta la casa e i dispositivi ...

Alexa : Whisper Mode in arrivo su Amazon Echo : Al momento non è ancora dato sapere quando la Whisper Mode sarà resa disponibile per il resto del mondo, ma con ogni probabilità non occorrerà attendere molto.

Facebook presenta Portal - il suo primo smart display con Amazon Alexa : Facebook presenta ufficialmente Facebook Portal e Portal Plus, due smart display dotati di Amazon Alexa e incentrati sulle video chat: ecco tutti i dettagli e i prezzi di vendita.

Skype : Microsoft e Amazon a lavoro per introdurre il supporto ad Alexa : Dopo l’integrazione con Windows 10 e Xbox One, Alexa, l’assistente vocale sviluppato da Amazon, supporterà in tempi brevi anche il servizio di messaggistica istantaneo targato Redmond. Microsoft ha infatti annunciato di stare collaborando attualmente con Amazon al fine di rendere disponibile entro e non oltre la fine di quest’anno il supporto da parte di Alexa a Skype, il chè significa poter effettuare chiamate o videochiamate ...

Amazon Alexa incontra Alexios di Assassin's Creed Odyssey in un divertentissimo spot : Un nuovo spot pubblicato da Ubisoft presenta una partnership con Amazon piuttosto curiosa, dato che Alexa si trasformerà grazie a un app nel più burbero Alexios, protagonista insieme a Cassandra di Assassin's Creed Odyssey, in uscita per PS4, Xbox One e PC il prossimo 5 ottobre.Il noto assistente vocale di Amazon, grazie all'app Spartan Skill, risponderà alle domande e alle indicazioni del suo proprietario con la voce di Alexios, il burbero ...

Dal forno alla luce - casa sempre più smart con Alexa di Amazon : Milano, askanews, - Un comando vocale e la luce si accende. Dalla cucina all'auto Amazon sta provando a fare di Alexa un assistente vocale da usare in tutti gli aspetti della vita delle persone. L'...

Amazon vuole mettere Alexa ovunque : E per farlo ha presentato una sfilza di nuovi prodotti che usano il suo assistente per la casa, compreso un forno a microonde The post Amazon vuole mettere Alexa ovunque appeared first on Il Post.

Amazon annuncia un mucchio di novità e nuovi dispositivi - tutti targati Alexa : Nel corso del suo secondo evento a sorpresa dedicato ad Alexa, e a questo punto potrebbe anche diventare un appuntamento fisso, Amazon ha annunciato un mucchio di novità e nuovi dispositivi, tutti targati Alexa