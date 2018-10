Altro che grande bellezza | Roma è una grande attesa

Milan - non solo Conte nel mirino per il dopo Gattuso : c’è un Altro nome che aleggia su Ringhio : Gennaro Gattuso alle prese con una serie di gara che definiranno il proprio futuro al Milan, diversi colleghi aleggiano sulla sua panchina Il Milan sta vivendo un momento molto delicato, con il tecnico Gennaro Gattuso che adesso rischia il posto. Le prossime partite saranno decisive per definire il futuro della panchina, con la società che ha dato altro tempo al tecnico, 4 gare per cambiare rotta altrimenti sarà esonero. A tal proposito ...

Manchester United - Mourinho sincero : “Juventus di un Altro livello” : Sconfitta per il Manchester United nella gara di Champions League contro la Juventus, ecco le dichiarazione di José Mourinho in conferenza stampa: “abbiamo giocato contro una delle più grandi candidate alla vittoria della Champions League. Abbiamo fatto il possibile, avremmo potuto ottenere un altro risultato, specie per come giocato nella ripresa. Non ci siamo riusciti perché Bonucci e Chiellini devono dare lezioni a Harvard su come ...

Marcelo - esultanza “di mercato” : Altro che Juve - pensa solo al Real Madrid : Marcelo intende legare il proprio futuro al Real Madrid, niente Juventus per il terzino brasiliano, esultanza abbastanza chiara Marcelo pensa solo ed esclusivamente al Real Madrid e dopo la rete di questa sera contro il Viktoria Plzen lo ha voluto sottolineare. L’esultanza del calciatore brasiliano è stata chiara, indicando lo stemma dei blancos come a voler dire “io resto qui”. Peraltro, la gara di Marcelo, non è stata ...

DIRETTA/ Manchester Utd-Juventus (risultato live 0-1) streaming video Sky : Altro salvataggio di De Gea : DIRETTA Manchester United-Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 3^ giornata del girone H(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 22:06:00 GMT)

Michelle Hunziker imprenditrice beauty&wellness come Jennifer Garner e Gwyneth PAltrow : "Con Goovi voglio coccolare le donne" : Mission di Goop è anche quella di un'informazione ampia e globale sul mondo del naturale e del bio: 'Alcuni dei nostri lettori erano desiderosi e curiosi di buoni prodotti naturali per la pelle così ...

La migliore fotocamera per smartphone? Quella con il software più evoluto - Altro che megapixel! : Uno dei motivi per i quali scegliamo un nuovo smartphone piuttosto che un altro è perché scatta belle foto. Si è passati di recente dall’avere una sola fotocamera integrata a ben tre, e molti pensano che sia solo l’aumento dei componenti fisici a regalarci foto migliori. In realtà questo è vero solo in parte, perché molto del lavoro viene fatto via software, ossia da un codice integrato che lavora in automatico per migliorare gli ...

Scuola - Altro che Flax Tax : ‘Quella è per i ricchi - la scuola è di tutti : investiamo su docenti e personale’ : Si è fatto un gran parlare nelle ultime settimane dei tagli operati nel comparto scuola all’interno della Legge di Bilancio 2019: naturalmente, l’opposizione al governo leghista-pentastellato non perde occasione per attaccare le politiche dell’esecutivo, tirando in ballo anche e soprattutto gli altri provvedimenti varati dai partiti di maggioranza per il prossimo anno. Il deputato del Partito Democratico, Francesco Boccia, ha ...

Follow JC Go : Altro che mostri - si va a caccia di santi. Ecco il Pokemon del Vaticano : Il gioco in realtà aumentata che ricalca quello di Niantic-Nintendo è stato sviluppato per la Giornata mondiale della gioventù di Panama. Un quiz e la squadra evangelizzatrice al posto dei mostriciattoli da catturare

Renzi : 'Competenza contro ciAltronaggine - serietà contro bugie - politica contro populismo. Anche questo è #Leopolda9' : Abbiamo un Governo che vuole distruggere l'economia italiana e i valori europei. Dobbiamo fermarli a partire dai comitati civici ' Ritorno al futuro '. Inizia una strada nuova, facciamola insieme. ...

F1 – Altro che Iceman - la pazza esultanza di Raikkonen ad Austin [VIDEO] : Kimi Raikkonen pazzo di gioia per la vittoria del Gp degli Stati Uniti: l’esultanza del finlandese della Ferrari dopo il traguardo di Austin Raikkonen è il vincitore del Gp degli Stati Uniti. Il finlandese della Ferrari ha sbaragliato la concorrenza ad Austin, rimandando la festa di Lewis Hamilton, terzo oggi in Texas davanti a Vettel. Una vittoria speciale, a poche gara dall’addio alla Ferrari prima della nuova avventura in ...

Gf Vip - concorrenti l’uno contro l’Altro : Elia - Ivan e la Marchesa presi di mira : concorrenti Gf Vip l’uno contro l’altro: il gioco dei bigliettini fa ancora vittime Ancora una volta il Gf Vip miete vittime, e lo fa sempre con il classico gioco dei bigliettini mettendo i concorrenti l’uno contro l’altro. Al momento i ragazzi non hanno ancora discusso accesamente ma è probabile che lo facciano, visto che alcuni […] L'articolo Gf Vip, concorrenti l’uno contro l’altro: Elia, Ivan e la ...

Ascolti tv - Altro che Sissi! Angela e De Filippi sono le due «teste coronate» del sabato sera : 'Tu sì que vales' è in assoluto il programma più visto della serata con 5.123.000 milioni di spettatori (share 29.62%). Ma...