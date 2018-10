Alto Adige | Fpoe | avanti su doppio passaporto per sudtirolesi

Salvini vittorioso in Trentino e Alto Adige prende in giro Renzi e la Boschi : Salvini vittorioso e sempre più apprezzato in Italia si toglie i sassolini dalle scarpe e prende in giro Renzi e la Boschi Matteo Salvini, dopo il trionfo “eclatante per i risultati in Trentino e Alto Adige” lancia una frecciatina all’ex premier del Pd Matteo Renzi e alla ex sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. Anche se inizialmente aveva pregato i suoi fedelissimi a mantenere un basso profilo ...

Silvio Berlusconi dopo il voto in Alto Adige : 'Inutile mi si chieda di scendere in campo - se i risultati...' : L'indiscrezione la rivela Dagospia . Sono le parole che Silvio Berlusconi avrebbe pronunciato alla notizia dell'1% raccolto da Forza Italia nella città di Bolzano. 'Così non si può più andare avanti, ...

Elezioni Trentino Alto Adige - pensate davvero che Salvini tutelerà la nostra autonomia? : Dunque i giochi si sono chiusi qui in Trentino Alto Adige. Per quanto riguarda i nostri cugini Altoatesini (io sono Trentino), in realtà non cambia molto la situazione, poiché la SVP mantiene il “pacchetto di controllo” del Consiglio provinciale di Bolzano, con ben 15 seggi su 35, quindi pur dovendo dialogare con altri per formare il futuro governo provinciale, non avrà problemi nel mantenere la gestione del Sudtirol, come ormai tradizione ...

RISULTATI ELEZIONI TRENTINO Alto ADIGE/ Effetto-Salvini - le europee sono già cominciate : La provincia-laboratorio di cultura tedesca manda segnali importanti in tutte le direzioni. A Kurz, al Pd, alla Svp, a Grillo e Casaleggio. Le europee sono già cominciate.

Risultati elezioni regionali Trentino Alto Adige 2018/ Diretta - Trento-Bolzano : l'exploit di Koellensperger : elezioni regionali Trentino Alto Adige 2018: Diretta live voto a Trento e Bolzano. Risultati, exit poll e affluenza: ultime notizie, tutte le liste complete e i candidati delle Provinciali

Risultati Elezioni Trentino Alto Adige 2018/ Lega primo partito - i dati definitivi : Diretta Risultati Elezioni Regionali Trentino Alto Adige: Provinciali Trento e Bolzano, le ultime notizie e lo spoglio live. Boom Lega, cala Svp: Fugatti eletto sopra al 40%, male Pd-FI

Eletti Consiglio Provinciale di Bolzano/ Kompatscher e i 35 nomi che andranno in Regione Trentino Alto Adige : Eletti Consiglio Provinciale di Bolzano: Arno Kompatscher (SVP) si conferma mister preferenze. Ecco tutti i 35 nomi che andranno in Regione Trentino Alto Adige.

Eletti Consiglio Provinciale di Trento/ Fugatti e i 35 nomi che andranno in Regione Trentino Alto Adige : Eletti nei seggi del Consiglio Provinciale di Trento: Maurizio Fugatti Presidente, i 35 nomi che andranno a formare metà del Consiglio Regionale del Trentino Alto Adige

RISULTATI ELEZIONI TRENTINO Alto Adige 2018/ Fugatti eletto - diretta Regionali : trionfo Lega - crollo Pd-FI : diretta RISULTATI ELEZIONI Regionali TRENTINO ALTO ADIGE: Provinciali Trento e Bolzano, le ultime notizie e lo spoglio live. Boom Lega, cala Svp: Fugatti eletto sopra al 40%, male Pd-FI

Trento per la prima volta alla destra (radicale) - a Bolzano Svp mai così male dal '48. L'analisi del Cattaneo sul voto in Trentino Alto Adige : Fine della storica egemonia della Svp a Bolzano, affermazione per la prima volta della destra a Trento, dopo 20 anni di dominio del centrosinistra e prima ancora della Dc. È questa, ridotta all'osso, la lettura del voto di domenica fatta dall'Istituto Cattaneo. Le elezioni nelle province autonome del Trentino Alto Adige sembrano confermare, al momento, la celebre frase generalmente attribuita all'ex presidente del Consiglio Giulio ...

Paul Köllensperger - il grillino pentito che sbanca in Alto Adige : Fino a 5 anni fa non lo conosceva nessuno in Alto Adige. Fino a 24 ore fa era un emerito sconosciuto per la maggioranza del resto d’Italia. Ora invece Paul Köllensperger, cognome che tradisce l’origine Altoatesina, è sulla bocca di tutti, dopo essere finito, votato, sulle schede di un numero talmente numeroso di suoi concittadini da vedere la sua lista seconda in Alto Adige dietro a Südtiroler Volkspartei, ma davanti alla Lega. L’uomo del giorno ...

Risultati elezioni Trentino Alto Adige 2018/ Diretta Regionali - eletto Fugatti : boom Lega - cade roccaforte Pd : Diretta Risultati elezioni Regionali Trentino Alto Adige: Provinciali Trento e Bolzano, le ultime notizie e lo spoglio live. boom Lega, cala Svp: Fugatti eletto sopra al 40%, male Pd-FI

Cosa ci dicono le elezioni in Trentino-Alto Adige : I risultati della Lega possono aiutare a capire meglio la crescita di consensi di cui parlano i sondaggi: prenderebbe davvero il 30 per cento a livello nazionale? The post Cosa ci dicono le elezioni in Trentino-Alto Adige appeared first on Il Post.

RISULTATI ELEZIONI TRENTINO Alto Adige 2018/ Diretta Regionali : eletto Fugatti - Lega pigliatutto traina il cdx : Diretta RISULTATI ELEZIONI Regionali TRENTINO ALTO ADIGE: Provinciali Trento e Bolzano, le ultime notizie e lo spoglio live. Boom Lega, cala Svp: Fugatti eletto sopra al 40%, male Pd-FI