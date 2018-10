Alpi | Belluno | vasto e pericoloso incendio sulle Dolomiti Il fumo raggiunge anche

Belluno : 3 persone salvate dal Soccorso Alpino : Tre interventi di salvataggio oggi in provincia di Belluno da parte del Soccorso Alpino: questa mattina l’elicottero Pelikan di Bressanone ha recuperato un alpinista altoatesino di 33 anni, caduto sul primo tiro della via Ey de Net a Tofana, che aveva riportato un probabile trauma alla colonna. Il Soccorso Alpino di Belluno è intervenuto in località Volpere a Castion, dove una donna 73enne di Roma è caduta procurandosi una frattura al ...