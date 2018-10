ilfattoquotidiano

: RT @Cascavel47: Allevamenti ittici, per i pesci l’inferno è nell’acqua - boborobo88 : RT @Cascavel47: Allevamenti ittici, per i pesci l’inferno è nell’acqua - TutteLeNotizie : Allevamenti ittici, per i pesci l’inferno è nell’acqua - Cascavel47 : Allevamenti ittici, per i pesci l’inferno è nell’acqua -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Conoscere e vedere cosa accade negliè importante, perché quando le persone si trovano davanti un piatto a base di pesce pensano ancora a pescherecci e reti in mezzo al mare, senza sapere che ormai la maggioranza del pesce in commercio viene invece da. Glidihanno le stesse logiche e problematiche degliintensivi di maiali, galline e polli, ma una grande differenza: non esiste nessuna legge europea a tutela di questi animali, ultimi tra gli ultimi. L’itticoltura è di fatto il settore zootecnico con la più rapida crescita: basti pensare che nel 1974 provvedeva solo al 7% del fabbisogno totale di pescato, passando al 39% del 2004. Oggi in Europa il pesce da allevamento corrisponde al 51% di quello immesso nel mercato, e a breve raggiungerà il 60%. A questo cambiamento si è arrivati per due motivi. Da una parte un ...