All' asta da Christie' s il primo quadro prodotto da un algoritmo ispirato dal Rinascimento

Milano : tablet - borse e gioielli smarriti - scatta domani vendita All'asta : Milano, 24 ott. (AdnKronos) - Notebook, tablet, smartphone, ma anche trolley, macchine fotografiche, borse, chiavette usb. Migliaia di oggetti diversi, preziosi o ordinari, andranno all’asta domani, giovedì 25, venerdì 26 e, se necessario, anche sabato 27 ottobre, a Redecesio di Segrate. L'appuntame

Alla scoperta dei segreti della pasta : Semola di grano duro e acqua: sono solo questi, e nient'altro, gli ingredienti della pasta: vera regina della dieta mediterranea, è l'alimento italiano più amato al mondo ed è considerata unica nelle ...

Desirée - Salvini a San Lorenzo - tra applausi e proteste rinuncia Alla visita : «Basta buchi neri - pugno di ferro» : Salvini visita il quartiere di San Lorenzo, a Roma, dove nella notte tra giovedì e venerdì la 16enne Desirée Mariottini, è stata...

Desirée - Salvini a San Lorenzo - applausi e proteste rinuncia Alla visita : «Basta buchi neri - pugno di ferro» : Salvini visita il quartiere di San Lorenzo, a Roma, dove nella notte tra giovedì e venerdì la 16enne Desirée Mariottini, è stata...

Come distinguere la pasta di qualità. Alla riscoperta del Kamut : Impossibile pensare Alla cucina italiana senza immaginare almeno un bel piatto di pasta nel menù. Si tratta di un alimento top nelle ricette ed anche Come fonte principale di carboidrati complessi. Basti pensare che si tratta di un modello alimentare patrimonio dell’UNESCO. Oggi la preparazione della pasta si divide tra innovazione e tradizione, ingredienti classici e speciali, ricette gourmet e nuove esigenze alimentari. Ma Come si distingue ...

Champions League - Alla Juventus bastano tre punti in tre gare per il primato : TORINO - Un pareggio allo Stadium il 3 novembre, ancora con lo United , e la Juve sarà aritmeticamente agli ottavi di Champions . Traguardo non ancora matematico perché il Manchester battendo Juve e ...

NBA - risultati della notte : Non bastano 24 punti di GAllinari - ko a New Orleans. Vince ancora Denver : New Orleans Pelicans-L.A. Clippers 116-109 I Pelicans si presentano imbattuti alla sfida contro Danilo Gallinari e i suoi Clippers, reduci da due successi consecutivi. Il momento decisivo della sfida ...

Allerta massima in Messico : in arrivo il devastante uragano Willa di categoria 5 : uragano Willa a breve sul Messico, si teme un disastro. Venti oltre 250 km/h. Non c'è un attimo di tregua in Messico dopo il tragico impatto della tempesta tropicale Vicente che negli ultimi giorni...

Migranti - Parlamento Ue contro Francia e Germania : "Basta restrizioni Alle frontiere interne"" : ... che ha dato il primo ok a una modifica delle regole di Schengen volta a limitare il periodo di ripristino dei controlli alle frontiere, cosa che incide anche sull'economia, dati i ritardi nella ...

Stephen Hawking - dAlla tesi di dottorato Alla sedia a rotelle vanno All’asta : A meno di un anno dalla sua morte, Stephen Hawking, icona mondiale della scienza, torna a far parlare di sé. L’occasione questa volta è che numerosi oggetti personali, fra cui la sua tesi di dottorato sull’origine dell’universo e la sua sedia a rotelle, andranno in vendita all’asta online dal 31 ottobre all’8 novembre 2018. La notizia è arrivata il 22 ottobre 2018, a sette mesi dalla scomparsa di Hawking, da ...

I Medici 2 - dAlla facciata del Duomo di Firenze al quadro di Botticelli : i consulenti non bastano per evitare gli errori. “Fanno gioco All’audience” : La prima impressione è che cerchino di essere più attenti, ma poi l’errore è dietro l’angolo e lo svarione scappa. Eccome se scappa. Ha preso il via ieri sera su Rai 1 la seconda stagione de I Medici, la fiction italoinglese che esordì due anni fa collezionando indici d’ascolto notevoli, ma anche una serie infinita di inesattezze, errori, lacune. Adesso ci risiamo: martedì torna in prima serata la seconda stagione e stavolta la macchina da presa ...

Milano - il grattacielo del Comune in via Cenisio : per finanziare i cantieri va All'asta il «Pirellino» : Sarà il «Pirellino», ex sede dell'Urbanistica in via Pirelli 39, il primo sacrificato sull'altare del sogno del «federal building», il grattacielo che dovrebbe raggruppare gli assessorati del Comune. ...

Saviano piange Nunzia - la 24enne morta a GuastAlla dopo un malore in discoteca : Una morte che ha sconvolto un intero paese, Saviano, luogo di origine della ragazza, AnNunziata Colurciello, per gli amici Nunzia, la ventiquattrenne deceduta dopo aver accusato un malore in discoteca. Una morte, al momento, senza un motivo né un perché. La giovane ha perso la vita [VIDEO]a casa di amici nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 ottobre. Il decesso è avvenuto a Guastalla, piccolo comune romagnolo nella provincia di Reggio Emilia, ...

Opere d'arte All'asta per aiutare le giovani madri rifugiate : Roma, 22 ott., askanews, - Ragazze madri arrivate in Italia da Senegal, Niger, Nigeria, Mali, Pakistan e Afghanistan, che fanno fatica a trovare un lavoro e a mantenere se stesse e i loro figli. Per ...