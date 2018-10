Allarme negli Stati Uniti | intercettati pacchi bomba contro Obama e i Clinton

Cnn - pacco sospetto negli studi di New York : l'Allarme in diretta - : Il Time Warner Center che ospita l'emittente televisiva, nel cuore di Manhattan, è stato evacuato. Una sirena ha cominciato a suonare nello studio

Allarme virus misterioso che paralizza i bambini : già cinque casi rilevati negli USA : Una malattia rara [VIDEO]che presenta i sintomi riconducibili alla poliomelite, una problematica acuta, virale, altamente contagiosa che si diffonde da individuo a individuo, sta colpendo diversi bambini provocando loro la paralisi degli arti. Fino a questo momento si sono registrati gia' cinque casi nel giro di pochissimi giorni e le vittime sono tutte di eta' inferiore ai sei anni. L'allerta sul virus è scattata e adesso i medici stanno ...

Allarme negli Stati Uniti : uragano Michael a breve su Florida e Alabama - si teme un disastro : Devastazione nei Caraibi, già 13 vittime. Ora l'uragano Michael punta Florida e Alabama. Il ciclone tropicale Michael ha duramente colpito i Caraibi occidentali e in maniera particolare l'isola di...

Allarme “simil-polio” negli USA : 6 bimbi colpiti in Minnesota : Il Dipartimento di Stato del Minnesota (USA) ha reso noto che da metà settembre a 6 bambini con meno di 10 anni è stata diagnosticata la mielite flaccida acuta: si tratta di una condizione rara che colpisce il sistema nervoso, in particolare la colonna vertebrale, causando paralisi. In Minnesota di norma si registra meno di un caso all’anno di “simil–polio“, malattia per cui, a differenza della poliomielite, non è ...

Paralisi simil polio - Allarme per i bambini negli Usa/ Sei bimbi colpiti da mielite flaccida acuta : Registrati sei casi di Paralisi simil-polio negli Stati Uniti, nazione che negli ultimi mesi è stata colpita da almeno un centinaio di casi analoghi, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 12:30:00 GMT)

Submerged Allarme negli Abissi film stasera in tv 6 ottobre : cast - trama - curiosità - streaming : Submerged Allarme negli Abissi è il film stasera in tv sabato 6 ottobre 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:20. La pellicola diretta da Anthony Hickox ha come protagonista Steven Seagal. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Submerged Allarme negli Abissi film stasera in tv: cast e scheda Titolo originale: Submerged GENERE: Azione, Thriller ANNO: ...

Allarme sparatoria negli Usa - in Wisconsin. È caccia all'uomo : Allarme sparatoria in Wisconsin, nella cittadina di Middleton, dove la polizia è a caccia di un uomo che avrebbe aperto il fuoco all'interno di un ufficio. Quattro le persone rimaste ferite. Le autorità invitano la popolazione a mettersi al riparo e di chiudersi in casa, anche se ancora non ci sono dettagli sull'accaduto.L'Allarme è scattato anche nel Madison College che si trova nella zona: "Chiediamo alle persone di stare ...

Sigaretta elettronica vietata?/ Guerra a e-cig - Allarme negli States attorno alla Juul Labs : La Sigaretta elettronica e-cig è stata vietata ai minori negli Stati Uniti per il boom avuto nell'ultimo periodo. La Fda calca la mano contro le aziende che non si preoccupano del divieto.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 21:55:00 GMT)

Allarme violenze sessuali in Italia : sono cinque i casi negli ultimi giorni : In questi ultimi giorni dell'estate 2018 si stanno moltiplicando le denunce di violenze sessuali (o tentate tali) in varie città Italiane. I casi dell'ultimo periodo sono cinque e, di questi, ben due sono avvenuti nella conosciuta ed affollatissima Rimini, uno a Jesolo, uno a Como ed uno a Parma. Gli ultimi casi di violenza in Italia In un caso di violenza sessuale avvenuto a Rimini sarebbero implicati anche due allievi poliziotti e la vittima ...

Morbillo - Allarme in Europa/ Casi in aumento : è record negli ultimi 10 anni : Aumentati del 400% i Casi di Morbillo in Europa, l'Italia al settimo posto della classfica dei paesi più colpiti, guidata dall'Ucraina. allarme dell'Organizzazione mondiale della sanità(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 21:12:00 GMT)

Allarme ondate calore negli oceani - raddoppiate in 35 anni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve