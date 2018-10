Alessandro Preziosi | Tifavo Juve Ma ora c' è solo il Napoli

Alessandro Preziosi ed Elettra Pierantoni verso le nozze. Fan scatenati : Alessandro Preziosi è pronto alle nozze. A far capitolare l’attore, a 45 anni, è stata Elettra Pierantoni, la sua nuova fidanzata. Lunghi capelli neri, un fisico da modella e una carriera nel mondo del cinema, Elettra è accanto all’attore da quasi un anno. La coppia è uscita allo scoperto solo quest’estate, quando è stata paparazzata durante una vacanza romantica. Dopo tanti amori finiti e una fama da playboy, Alessandro ...

Nessuno come noi : intervista ad Alessandro Preziosi e Sarah Felberbaum : ' come si vede che chi non ha vissuto quegli anni non può capirli ', scherza Preziosi sugli scintillanti Eighties, a sentire che Sarah Felberbaum , nata nel 1980 , a Londra per la cronaca, figlia di ...

ALESSANDRO PREZIOSI, presto al cinema con il film 'Nessuno come noi', si racconta al quotidiano La Nazione: il progetti, la famiglia e gli errori del passato.

Sarah Felberbaum e Alessandro Preziosi raccontano 'Nessuno come noi' - l'amore quando Torino era paninara : Intervista a Sarah Felberbaum e Alessandro Preziosi, protagonisti del film "Nessuno come noi", diretto da Volfango De Biasi e liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Luca Bianchini in sala il 18 ...

"Moby Dick" - sul palco c'è Alessandro Preziosi : Si tratta non di certo solo di una cronaca enciclopedica della quotidianità delle baleniere, ma soprattutto un racconto dell'epica e infinita lotta dell'uomo contro i suoi mostri. L'oceano, con la ...

Teatro Manzoni - da Alessandro Preziosi a Lopez & Solenghi : ecco chi salirà sul prestigioso palcoscenico : Da allora la storia de Teatro è legata a grandi nomi e grandi spettacoli. E la nuova stagione non sarà da meno. Preservata la struttura ormai consolidata con una divisione in diversi cartelloni, ...

