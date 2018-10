Alessandro cerca donatore di midollo | “Ha un anno e mezzo e tra sole 5 settimane potrebbe

meteoweb.eu

: Il security manager della Juventus Alessandro D'Angelo cerca di evitare lo sciopero ultras, e li aiuta a far entrar… - reportrai3 : Il security manager della Juventus Alessandro D'Angelo cerca di evitare lo sciopero ultras, e li aiuta a far entrar… - renzocrosa : RT @Cinzia_Paderno: Ha una rarissima malattia, Alessandro cerca donatore di midollo. «Gli restano 5 settimane» - flaviotiravento : RT @lucacampitello: Ha una rarissima malattia, Alessandro cerca donatore di midollo. «Gli restano 5... FATE GIRARE GRAZIE ?? -

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Ha undi vita, si chiamaMaria ed è affetto da linfoistiocitosi emofagocitica, una patologia genetica rarissima che colpisce solo lo 0.002% dei bambini. La sua unica speranza di sopravvivere dipende da un trapianto diosseo con uncompatibile in tempi rapidissimi. La corsa contro il tempo ha un termine: il 30 novembre. Il bimbo, figlio di italiani che vivono a Londra, avrebbe solo 5per poter trovare una persona che abbia ilcompatibile, come spiegano i medici. I genitori hto sia nel registro mondiale dei donatori diosseo, che in quello dei cordoni ombelicali, senza purtroppo trovare alcuncompatibile. E’ così partita in tutta Italia la campagna di solidarietà alla ridi un. E’ stata organizzata una catena di solidarietà che sta facendo tappa in tutte le principali città ...