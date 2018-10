Alessandro Borghi è un' intelligenza artificiale fastidiosa in Brown Mirror

Svolta nel caso Cucchi - Alessandro Borghi : "La giustizia è lenta ma arriva per tutti" : L'attore romano è stato il protagonista di 'Sulla mia pelle', film incentrato sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi...

Cucchi - svolta al processo. Alessandro Borghi : 'La giustizia è lenta ma arriva pe' tutti' : Al cinema, e su Netflix, Alessandro Borghi ha interpretato in modo magistrare Stefano Cucchi , nel film Sulla mia pelle che ha raccontato l'ultima settimana di vita del giovane. E lo stesso Borghi, ...

LUCA CARDILLO - COLPITO DA OSTEOSARCOMA/ Video appello di Alessandro Borghi : raccolta fondi per cura negli Usa : LUCA CARDILLO, COLPITO da OSTEOSARCOMA ad una gamba: lanciata raccolta fondi per intervento negli Stati Uniti. Video appello Alessandro Borghi su Instagram: “Aiutiamolo a curarsi”(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 13:05:00 GMT)

Luca Cardillo - colpito da osteosarcoma/ Video appello Alessandro Borghi su Instagram : “Aiutiamolo a curarsi” : Luca Cardillo, colpito da osteosarcoma ad una gamba: lanciata raccolta fondi per intervento negli Stati Uniti. Video appello Alessandro Borghi su Instagram: “Aiutiamolo a curarsi”(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:15:00 GMT)

Alessandro Sallusti : 'Claudio Borghi è un idiota o un terrorista' : Prima dice che Claudio Borghi , leghista presidente della commissione Bilancio della Camera , è ' nostra vecchia conoscenza non priva di amicizia e simpatia '. Poi appena due righe più sotto nel suo ...

Sulla mia pelle - lo sfogo amaro di Alessandro Borghi. Cosa è successo : Alessandro Borghi si sfoga in merito a 'Sulla mia pelle', il film presente Sulla piattaforma Netflix che ha fatto discutere durante il Festival di Venezia . L'attore, che nel film interpreta proprio ...

'Sulla mia pelle' - parla Alessandro Borghi : 'Curioso di sapere se Salvini ha visto il film' - Cinema - Spettacoli : 'A Venezia volevo chiedere a Matteo Salvini se sarebbe andato a vedere il film, ma non me l'hanno presentato. Sarei seriamente curioso di sapere, perché davanti a un film tu sei costretto a riflettere ...

Al via le riprese di Diavoli con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey tra Roma e Londra : primo ciak a settembre : Le riprese di Diavoli con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey partono ufficialmente il 24 settembre: a confermarlo è stato lo stesso attore Romano durante una diretta Instagram nella notte tra il 13 il 14 settembre, improvvisata per ringraziare il pubblico della grande partecipazione riservata alle proiezioni del film Netflix Sulla mia pelle nei cinema e nelle piazze italiane, che spesso lo vedono protagonista di incontri e dibattiti. Dopo ...

Alessandro Borghi è Stefano Cucchi. Sulla Mia Pelle arriva oggi al cinema : Il racconto di Cremonini non santifica nessuno, ma ha preso il caso di cronaca e l'ha buttata sl grande schermo dandogli la risonanza che merita: senza moralismi, senza pietismi, senza screditare ...

Il film Sulla Mia Pelle su Stefano Cucchi al cinema dal 12 settembre : elenco delle sale e incontri con Alessandro Borghi e la sorella Ilaria : Dopo l'accoglienza commossa alla Mostra del cinema di Venezia lo scorso agosto, arriva nelle sale il film Sulla Mia Pelle su Stefano Cucchi al cinema dal 12 settembre, giorno in cui debutterà in streaming su Netflix. Diversi circuiti cinematografici hanno deciso di distribuire l'emozionante racconto diretto da Alessio Cremonini che ricostruisce gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, arrestato per possesso di stupefacenti e morto sette ...

Casting per la serie Diavoli con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi - come partecipare alle selezioni per le riprese a Roma : Sono aperti i Casting per la serie Diavoli (in inglese avrà il titolo di Devils), diretta da Nick Hurran e Jan Maria Michelini. Prodotta da Lux Vide Spa (la stessa di fiction come Don Matteo e Che Dio ci Aiuti), nel cast ci saranno Patrick Dempsey e Alessandro Borghi. Nel particolare, si cercano comparse per piccoli ruoli e figurazioni di ambo sessi, maggiorenni di tutte le età e di ogni nazionalità. Un requisito preferenziale sarà essere di ...

Alessandro Borghi pronto per convolare a nozze con Roberta? I progetti della coppia : Alessandro Borghi e la fidanzata Roberta presto sposti? I progetti della coppia Alessandro Borghi è sicuramente uno degli attori più discussi del momento. La sua interpretazione del film “Sulla mia pelle” è stata infatti osannata dalla critica e molto apprezzata al Festival del Cinema di Venezia. Calarsi nel ruolo del protagonista, infatti, è stato molto […] L'articolo Alessandro Borghi pronto per convolare a nozze con Roberta? ...

Alessandro Borghi : "Allo specchio ho visto l'ombra di Cucchi. Ilaria mi disse : 'Dentro i tuoi occhi vedo ciò che c'era nei suoi'" : "Per calarmi nei panni di Stefano ho dovuto perdere 20 chili e li ho persi semplicemente perché ho pensato che, se non li avessi persi, nessuno avrebbe creduto a una parola di quello che stavamo andando a raccontare: quando allo specchio ho intravisto l'ombra di Stefano ho iniziato a lavorare sul personaggio". Interpretare Stefano Cucchi, non è stata una scelta facile per Alessandro Borghi. L'attore - applaudito per 7 minuti a ...

La fidanzata di Borghi : "Per interpretare Cucchi - Alessandro ha perso 18 chili. Andava a dormire alle 20. Era un eremita" : "Le riprese sono durate due mesi, durante i quali lui si è immerso completamente nella storia più che nel personaggio. Era super concentrato". Roberta Pipitone, fidanzata di Alessandro Borghi, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi ha raccontato come l'attore si è preparato per interpretare la parte di Stefano Cucchi nel film "Sulla mia pelle", presentato alla Mostra del Cinema di Venezia."Ha perso 18 chili, che ...