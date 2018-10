Alemanno | privatizzazione Atac non risolve nulla | voterò no a referendum

romadailynews

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Roma – “Votero’ no al. Si basa sull’equivoco chenon funzioni perche’ e’ pubblica. Non e’ cosi’.non funziona perche’ da Veltroni in poi c’e’ stato un taglio di sovvenzioni pubbliche al tpl romano. Ci sarebbe una strada molto piu’ seria per risanare, facendo una joint venture con Fs. Oggi gli autobus esplodono perche’ non c’e’ manutenzione, non ci sono pezzi di ricambio. Bisogna efficientare, bisogna essere piu’ radicali nel cambiare il management di”. L’ex sindaco di Roma, Gianni, e’ intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘L’Italia s’e’ desta’, condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti, su Radio Cusano Campus, emittente dell’Universita’ Niccolo’ ...