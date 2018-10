Alba Parietti | Non ne posso più di gente che non somiglia affatto alla sinistra Ho

huffingtonpost

(Di mercoledì 24 ottobre 2018)non ha mai nascosto le sue simpatie per la. Figlia di un partigiano, si è sempre proclamata dparte degli ultimi e vicinaitaliana. Oggi però, come racconta in un'intervista a Il Dubbio, non vede più in Italia un modello politico in cui riconoscersi. L'unico a cui sembra guardare con favore è il deputato PD Matteo Richetti, candidatosegreteria del partito, non nascondendo perplessità per l'attuale situazione dellaitaliana.Richetti è in grado di offrire l'immagine di un partito giovane ma credibile, con una storia alle spalle. Non nepiù diche non, confusa, senza consapevolezza ideologica. ... Mi ritengo scippata dai valori per cui ha combattuto la mia famiglia. Vorrei potermi riconoscere in un partito che mi rappresenti.La...