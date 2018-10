Al via a Milano Pasta World Championship

Pd : Silvia Roggiani annuncia candidatura a segreteria Milano Metropolitana (2) : (AdnKronos) - Nel post Roggiani sottolinea: "Ci abbiamo creduto e abbiamo dato il massimo per fare del Pd Milano Metropolitana un partito aperto e plurale. Dopo cinque anni intensi che ci hanno fatto rivincere Milano, ma dove ancora vanno affrontate le questioni legate ai comuni dell'area metropolit

Pd : Silvia Roggiani annuncia candidatura a segreteria Milano Metropolitana : Milano, 24 ott. (AdnKronos) - "Sono iscritta al Partito Democratico fin dalla sua nascita. La passione politica che diventa impegno, militanza, entusiasmo, passione e organizzazione. Anni di energie messe al servizio della nostra comunità. Anni belli, difficili anche. Proprio per questo oggi ho deci

Fondazione Milan nel segno di Kilpin : seguito l’iter per dedicargli una via a Milano : Fondazione Milan, i cui vertici sono stati rinnovati, sta monitorando l'iter per l'intitolazione di una via al fondatore del club. L'articolo Fondazione Milan nel segno di Kilpin: seguito l’iter per dedicargli una via a Milano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Vintage Fashion Market SH – Un appuntamento imperdibile a Milano firmato Silvian Heach : Vintage Fashion Market SH by Silvian Heach store Milano, in via Dante 7 dal 26 al 28 ottobre 2018: opening party giovedì 25 ottobre dalle 18.00 Un appuntamento inedito ed esclusivo per gli appassionati di Vintage. Nel cuore dello shopping milanese si terrà la prima edizione di Vintage Fashion Market. Per l’occasione lo store SH di via Dante 7 cambierà veste e si trasformerà in uno dei temporary Market di Vintage più cool della città. Si ...

Milano - il grattacielo del Comune in via Cenisio : per finanziare i cantieri va all'asta il «Pirellino» : Sarà il «Pirellino», ex sede dell'Urbanistica in via Pirelli 39, il primo sacrificato sull'altare del sogno del «federal building», il grattacielo che dovrebbe raggruppare gli assessorati del Comune. ...

Al via le prevendite dei biglietti per il tour di Ermal Meta nel 2019 : tutti i prezzi da Milano a Torino : Le prevendite dei biglietti per il tour di Ermal Meta sono partite. Dopo la fuga di notizie dei giorni scorsi, sono state finalmente sciolte tutte le riserve sulle tappe che l'artista di Fier ha stabilito per la nuova avventura nei teatri a partire dal 2 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano. La consegna dei biglietti avverrà con corriere espresso o con modalità di ritiro sul luogo dell'evento. In questo secondo caso, è necessario ...

Milano : al via domani raccolta foglie con 'un'azione in Comune' (2) : (AdnKronos) - A coordinare le operazioni di raccolta saranno, a turno, gli enti gestori dei centri di accoglienza milanesi: Fondazione progetto Arca, Cooperativa Farsi prossimo, City Angels, Remar onlus, Passepartout, Fondazione Albero della Vita. "Un’azione in Comune' - commenta l’assessore alle Po

Milano : al via domani raccolta foglie con 'un'azione in Comune' : Milano, 20 ott. (AdnKronos) - Torna domani, domenica 21 ottobre, per il secondo anno consecutivo, 'un'azione in Comune', l’iniziativa del Comune di Milano, in collaborazione con il terzo Settore, che vedrà centinaia di richiedenti asilo e rifugiati ospiti dei centri milanesi impegnati in azioni di p

Marco Milano - Mandi Mandi in disgrazia : ‘Mi hanno portato via tutto’ : “Mi hanno portato via la casa e tutto quello che avevo guadagnato negli anni”. È la dichiarazione shock di Marco Milano, noto al grande pubblico come Mandi Mandi, inviato d’assalto di Mai dire gol. Il comico, 57 anni, da 2014 non appare più sul piccolo schermo e il motivo è presto spiegato: una serie di problemi personali, a partire da quelli con il fisco, lo hanno travolto in una spirale che lo ha portato a una profonda ...

Milano : al via bando per residenziale sociale per persone fragili : Milano, 19 ott. (AdnKronos) - Potenziare l’offerta residenziale, migliorandone la qualità e aumentando i posti disponibili, e rendere strutturale la sperimentazione portata avanti negli anni scorsi. È l’obiettivo che persegue il Comune di Milano con la delibera di Giunta sulle linee di indirizzo per

Pd : al via campagna tesseramento a Milano : Milano, 19 ott. (AdnKronos) - "Con lo slogan 'Fai la differenza, iscriviti al Pd' abbiamo dato il via alla campagna di tesseramento e a una mobilitazione che vedrà i circoli del Pd aperti straordinariamente nel weekend per consentire a tutti di iscriversi entro la data utile 6 novembre." Così in una

Milano. Case Bianche di via Salomone trasformate in un museo e in un teatro : “Installazioni, una mostra fotografica, teatro, musica, ballo, video-reportage. Questo e altro ancora è ‘Mondo Trecca’ , una giornata di eventi

Milano. Bando per l’assegnazione dell’immobile di via Civitavecchia : Rimarrà aperto fino alle ore 12 del 18 gennaio 2019 il Bando di assegnazione per l’immobile di via Civitavecchia 110, da