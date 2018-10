Al compleanno di Teddy non va nessuno degli invitati | squadra di NBA lo invita alla

Invita 32 compagni al compleanno ma non si presenta nessuno : la foto del piccolo Teddy imbronciato fa il giro del mondo : La foto del piccolo Teddy con lo sguardo triste, seduto da solo nella lunga tavolata imbandita per festeggiare il suo sesto compleanno ha fatto il giro del mondo e ha commosso il web. La cronaca racconta che il bambino aveva organizzato la sua festa di compleanno in una pizzeria di Tucson, la città dove vive in Arizona, Invitando 32 amichetti. Tutto era pronto: sul tavolo apparecchiato con i piatti colorati c’era pesino già la pizza a ...

