Al cinema con il Mattino | vinci due biglietti per il film ' Ti presento Sofia'

Al Clubino nasce "Lo Spettacoli dei Libri" : Arte - Cibo - cinema - Musica e Teatro per raccontare la letteratura : "Lo Spettacolo dei Libri" è l'ultima idea del giornalista Roberto Conte , project manager del Festival della letteratura nel segno del Mito all'AnfiTeatro Campano, per raccontare la letteratura e la ...

cinema d'autore : riparte la rassegna 'Tempi Moderni' con il film su Stefano Cucchi : Si parte giovedì 25 ottobre con due appuntamenti alle 18 e alle 21 al Cinema Oddo con il film "Sulla mia pelle" di Alessio Cremonini, molto attuale in questo momento perché racconta in una cronaca ...

Martin Scorsese e l'Italia : "Pasolini - Visconti - Fellini - Rosi - i miei maestri di cinema" : Il regista protagonista alla Festa di Roma di un affollatissimo incontro pubblico: 'Io e Federico, poco prima che morisse, lavoravamo a un documentario sulla nostra professione' Personaggio Il segreto ...

Ritorna oggi e domani la grande Arte al cinema con "Klimt & Schiele " Eros e Psiche " : Previsti in entrambe le giornate tre spettacoli con orari di inizio alle 17:45, 19:45 e 21:45. Per altre informazioni contattare la Multisala Roma allo 0883.542622. ANDRIA LIVE.IT Invia alla ...

La rivelazione di Jerry Calà : "Non faccio cinema perché dicono che puzzo di morto" : Se la gente non mi volesse bene non farei 120 spettacoli l'anno '. L'analisi sul cinema italiano è durissimo: ' In Italia manca il coraggio - ha spiegato Calà - L'unico che ce l'ha è Zalone, e ...

Festa del cinema - Claudia Gerini : 'Una detective per caso con un cast straordinario' : È una 'detective per caso', Claudia Gerini, nell'ultimo film di Giorgio Romano, presentato alla Festa del Cinema di Roma, in cui l'attrice romana recita insieme a un gruppo di attori della compagnia '...

La Festa del cinema diventa comizio politico con Michael Moore : All'incontro ravvicinato con il pubblico Michael Moore è un fiume in pena. Incurante dei tempi della traduttrice e corroborato dagli applausi dei fan in sala, il regista rilancia a ogni risposta. ...

RICCARDO SCAMARCIO/ Al cinema con il film Euforia diretto dalla ex Valeria Golino (Che tempo che fa) : RICCARDO SCAMARCIO ritorna al cinema con Euforia, nelle sale il prossimo 25 ottobre grazie alla regia di Valeria Golino. Oggi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 09:07:00 GMT)

Al cinema Gabbiano la Grande Arte con Klimt e Schiele e 'La banda Grossi' : Tra gli spettacoli speciali del Gabbiano segnaliamo inoltre che mArtedì 23 , alle ore 18.30, e mercoledì 24 ottobre , alle ore 21.15, sono state programmate " a Grande richiesta di pubblico " due ...

SOLDADO/ Il film di Sollima con un segnale per il cinema italiano : Come altri registi italiani, anche Stefano Sollima approda a Hollywood, con un action movie che risulta equilibrato e curato. La recensione di ROBERTO BERNOCCHI(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 06:11:00 GMT)LA PARTITA/ La vita e la morte nel film in costume di Vanzina, di B. ZampettiSFOOTING/ Davvero Sossio non sa l'italiano? Forse il "nostro" Zingarelli ne sa qualcosa…, dei Comicastri

Festa del cinema di Roma - un party per i 15 anni delle Winx - le fatine 'Made in Italy' che hanno conquistato il Mondo : Un'ondata di colore ed allegria, che ha coinvolto le decine di piccoli in un magico red carpet danzato. Alice nella Città celebra i 15 anni delle Winx, le fate ideate da Iginio Straffi nel 2004, ...

Klimt e Schiele Eros e psiche al cinema il 22-23-24 ottobre : sconto biglietti : Klimt e Schiele Eros e psiche è il film evento al cinema solo nelle giornate del 22 – 23 – 24 ottobre 2018 con la partecipazione straordinaria di Lorenzo Richelmy. In occasione delle celebrazioni dedicate agli artisti simbolo della Secessione viennese, il film racconta scandali, sogni e ossessioni della Vienna dell’epoca d’oro attraverso le opere dell’Albertina, del Belvedere, del Kunsthistorisches, del Leopold, del Freud e del Wien ...