Agli arresti domiciliari | ma girava con amico armato di coltello | nuovamente arrestato

Polesine Zibello. Agli arresti il sindaco Andrea Censi : E’ stato arrestato dai Carabinieri di Parma il sindaco del comune di Polesine Zibello. Andrea Censi, ex dem poi candidato

Arrestato spacciatore cinese : è Agli arresti domiciliari : Arrestato spacciatore cinese: è agli arresti domiciliari. Prelevato dai carabinieri per eseguire un ordine di carcerazione. Arrestato spacciatore cinese: è agli arresti domiciliari I Carabinieri di ...

Per evasione dAgli arresti domiciliari : Gli appartenenti alla Benemerita, in questa nota sottolineano che : 'i carabinieri hanno arrestato hanno arrestato, a Lipari, un uomo, S.F., di 60 anni per evasione dai domiciliari'. 'Il fermato, era ...

Pochi giudici - Palermo furti freeStop Agli arresti "non urgenti" : Clamoroso a Palermo: buchi nell'organico dei magistrati. Salteranno i processi, le inchieste e le misure cautelari per i reati ritenuti di minore allarme sociale come truffe, furti, rapine Segui su affaritaliani.it

TAglio abusivo di bosco demaniale : 3 arresti a Gela : Taglio abusivo in bosco demaniale. Arrestati tre soggetti di Niscemi. I finanzieri della Compagnia di Gela hanno arrestato tre uomini in flagranza.

Siracusa - evade dAgli arresti domiciliari : viene preso a Belvedere : I Carabinieri della Stazione di Belvedere, hanno tratto in arresto per il reato di evasione Vincenzo Bianca, 50 anni, disoccupato, pregiudicato e già sottoposto al regime della detenzione domiciliare ...

"Mimmo libero!". I migranti di Riace scendono in strada per sostenere il sindaco Agli arresti domiciliari : "Mimmo libero! Mimmo libero". I migranti di Riace scendono in strada per esprimere il loro sostegno al sindaco Domenico Lucano, primo cittadino simbolo dell'accoglienza, dal 2 ottobre agli arresti domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti. In diverse zone d'Italia sono previste per oggi manifestazioni e sit-it per sostenere il sindaco.

Mimmo Lucano Agli arresti. Il procuratore 'Non possiamo - come Stato - autorizzare gli illeciti' : RIACE. Adesso la partita si sposta nelle stanze del Palazzo di giustizia di Locri. 'Il modello Riace non è in discussione, andremo avanti e sono sicuro che Mimmo tornerà presto con noi', cerca di ...