Aeroporto Genova | Volotea dal 2019 con quattro nuove tratte ad alto impatto turistico

PONTE GENOVA - AUTOSTRADE PRESENTA SUO PROGETTO/ Ultime notizie - inaugurato bypass Aeroporto -via Della Superba : PONTE GENOVA , AUTOSTRADE PRESENTA il suo PROGETTO “clandestino”. Ultime notizie , ma il Governo si oppone e punta a revocare la concessione ad Aspi in tempi brevi(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 12:10:00 GMT)

Aeroporto Genova - traffico aereo in crescita anche dopo la tragedia del 14 agosto : Teleborsa, - Non solo il traffico aereo non è diminuito, ma ad agosto, anche dopo il tragico crollo di ponte Morandi che ha notevolmente reso problematici i collegamenti stradali del capoluogo ligure ...