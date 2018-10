Addio a Roberto Renzi | papà del fumetto ‘Tiramolla’

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Dopo il “” dell’Uomo Tigre, ci lascia anche un altro grande disegnatore: è morto martedì 23 ottobre a Milano, noto come creatore del personaggio dei fumetti ‘Tiramolla’. Nato in provincia di Como, il 10 febbraio 1923, aveva 95 anni, vissuti in prevalenza a Milano. Giornalista e per diversi anni anche direttore del Circolo della Stampa, aveva cominciato a scrivere storie per i fumetti a 19 anni. Nell’agosto 1952 inventò Tiramolla, “figlio del caucciù e della colla”, all’interno di una storia di Cucciolo e Beppe per le edizioni Alpe. Fu il promotore di un’Accademia dele tra i soci fondatori della Fondazione Franco Fossati, da cui nel 2011 nacque WOW Spazio, museo del, dell’illustrazione e dell’immagine animata, nell’ex fabbrica Motta a Milano. “Per i tanti ...