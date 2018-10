Acquisire EA o Activision? Per Microsoft non avrebbe alcun senso

eurogamer

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) Dopo aver annunciato all'E3 2018 d'aver acquisitoi nuovi studi di sviluppo tra cui Ninja Theory,potrebbe non avere la pancia piena e mirare a qualche nuova acquisizione.Quo addirittura paventa l'ipotesi che il colosso di Redmond possa coraggiosamente ambire adi dei più grandi publisher del mercato, come EA o, un'eventualità che secondo l'analista di Morgan Stanley Keith Weiss, "noneconomico."Nell'intervista riportata da Gaming Bolt, Weiss spiega che immediatamente dopo l'acquisizione molti flussi di ricavi dei publisher cesserebbero di arricchire le loro casse. Questo perché gran parte degli utili di un publisher ha alla base è un accordo con le aziende produttrici di console, che verrebbe a mancare nel momento in cuiacquisisse EA o. Ad esempio, FIFA 19 non venderebbe più milioni di copie su PS4 ...