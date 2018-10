Acido folico | a cosa serve e dove si trova

vanityfair

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) La vitamina B9, conosciuta anche come, è essenziale per la salute, soprattutto prima del concepimento, in gravidanza e durante l’allattamento per favorire il corretto sviluppo e la crescita del bambino. Numerosi studi hanno dimostrato che l’assunzione di, sia tramite la dieta in cui siano presenti cibi che lo contengono naturalmente sia attraverso integratori a base di questa vitamina, riduce l’incidenza di malformazioni addirittura fino al 70 per cento. Persino l’industria alimentare negli ultimi anni ha puntato su questa sostanza. In Italia, per esempio, è possibile reperire prodotti “fortificati” concome fette biscottate, cereali da colazione, biscotti, snack, succhi di frutta e molti altri ai quali è stata aggiunta questa sostanza. Di recente, per aumentarne il consumo giornaliero e ridurre il rischio di malformazioni congenite come la spina ...