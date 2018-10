Accusato di aver abusato di una studentessa quindicenne | prof viene aggredito brutalmente

Un ministro indiano si è dimesso dopo che più di 20 donne l’avevano Accusato di averle molestate : Mobashar Jawed Akbar, che nel governo indiano ricopre una carica paragonabile a quella di un viceministro degli Esteri, si è dimesso il 16 ottobre dopo che più di venti donne lo avevano accusato di molestie sessuali. Ieri Akbar aveva denunciato The post Un ministro indiano si è dimesso dopo che più di 20 donne l’avevano accusato di averle molestate appeared first on Il Post.

Il Papa ha accettato le dimissioni dell'arcivescovo Wuerl - Accusato di aver insabbiato casi di abusi sessuali nella Chiesa cattolica : Papa Francesco ha accettato le dimissioni dell'arcivescovo di Washington DC, Donald Wuerl, da mesi criticato per come aveva gestito casi di abusi sessuali all'interno della Chiesa cattolica quando era arcivescovo di Pittsburgh. Lo scorso agosto la Corte Suprema della Pennsylvania

Pedofilia - Papa accetta dimissioni del cardinale Donald Wuerl/ Era stato Accusato di aver coperto molti abusi : L'arcivescovo di Washington Donald W. Wuerl ha rimesso il suo mandato nelle mani del Papa che lo ha accettato, è coinvolto nello scandalo Pedofilia americano(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 17:33:00 GMT)

Il carabiniere che ha Accusato i colleghi di aver pestato Stefano Cucchi : "Sono rinato - non mi interessa se sarò destituito dall'Arma" : "Sono rinato. Ora non mi interessa nulla se sarò condannato o destituito dall'Arma". Sono le parole che Francesco Tedesco ha affidato ieri al suo avvocato, Eugenio Pini, dopo la notizia delle sue accuse a due carabinieri per il pestaggio di Stefano Cucchi. "Ho fatto il mio dovere; quello che volevo fare fin dall'inizio e che mi è stato impedito", ha aggiunto Tedesco al suo avvocato. Tedesco è imputato, assieme ai carabinieri ...

"Prove fragili" : Era Accusato di avere violentato Sara Tommasi - assolto agente dello spettacolo : Tommasi, laureata in Economia alla Bocconi, in passato anche 'naufraga' del programma L'Isola dei famosi e che partecipò anche ad un film pornografico. Secondo l'indagine, tra agosto e settembre 2013 ...

Fedez a processo per aver picchiato un Dj - Rovazzi Accusato di falsa testimonianza : In data di ieri presso il tribunale di Barzio, nelle vicinanze di Lecco, sì è svolto l'ennesimo capitolo dell'ormai datato scontro legale che da circa due anni vede contrapposti Fedez e Cesare Mario Guglielmo Viacava, un deejay locale, conosciuto con lo pseudonimo di Mc Cece. Quest'ultimo accusa il cantante di averlo colpito con un pugno durante il Nameless festival nella primavera del 2016, tenutosi per l'appunto a Barzio. L'ira di Fedez ...

Accusato ingiustamente di aver ucciso suo figlio - muore 3 giorni dopo la condanna del killer : Robert Stacey, di Sunderland, in Regno Unito, aveva trascorso quasi 4 mesi in carcere, Accusato dell'omicidio del figlio 19enne avvenuto nel 2004. La gente continuava a chiamarlo "assassino" nonostante l'assoluzione. È stato stroncato 3 giorni dopo la condanna della persona che ha realmente commesso quel crimine.Continua a leggere

Milano - condannato a 8 anni il tassista abusivo Accusato di aver violentato due ragazze all’uscita di una discoteca : Besnik Hoxha, tassista abusivo albanese accusato di aver stuprato due ragazze adescate fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano, è stato condannato a 8 anni di carcere con rito abbreviato. Lo ha deciso il giudice dell’udienza preliminare di Milano, Natalia Imarisio, al termine del processo a cui hanno preso parte anche le due vittime, una delle quali presente anche oggi alla lettura della sentenza. La Procura aveva chiesto una condanna ...

Gli Stati Uniti hanno Accusato sette spie russe di avere compiuto diversi attacchi informatici : Il dipartimento della Giustizia statunitense ha accusato sette agenti dell'intelligence militare russa, conosciuta anche con la sigla Gru, di avere compiuto attacchi informatici contro persone e società statunitensi, e contro organizzazioni internazionali. Tra gli obiettivi dell'operazione criminale, ha detto il

L'FBI ha contattato Deborah Ramirez - la seconda donna ad aver Accusato il giudice Brett Kavanaugh di molestie sessuali : L'FBI ha contattato Deborah Ramirez, la seconda donna ad aver accusato il giudice Brett Kavanaugh di molestie sessuali, nell'ambito dell'indagine ordinata venerdì dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump prima che il Senato confermi la sua nomina a giudice della

Accusato di aver diffamato la Cacciolari - Marangoni chiede scusa e offre 4mila euro di risarcimento : «Mi pare che tu non abbia capito che l'esempio tipico di vecchia politica è dato proprio da chi si compra candidature alle elezioni europee grazie alle entrature romane nei vertici di partito, ...

Una terza donna ha Accusato il giudice statunitense Brett Kavanaugh di averla molestata : Una terza donna ha accusato di molestie sessuali Brett Kavanaugh, nominato dal presidente statunitense Donald Trump come nuovo membro della Corte Suprema degli Stati Uniti. Lo ha reso noto l'avvocato Michael Avenatti, noto tra le altre cose per essere anche l'avvocato