Accordo con le federazioni sportive per le Universiadi | al via a novembre

La Città della Salute di Torino sarà replicata a Shanghai : firmato l'Accordo con la Cina : Una replica dell'attuale Città della Salute e della Scienza che i cinesi vogliono realizzare a Shanghai, prendendo come esempio la nostra. Domani la direzione generale della Città della Salute ...

Audi - Accordo con Enel X per facilitare chi sceglie l'esperienza di e-tron : I proprietari di Audi e-tron, prima vettura elettrica della Casa dei quattro anelli, accedono in modo privilegiato alla...

Opinione pubblica giordana chiede al governo di annullare Accordo con Israele - : Domenica scorsa il re di Giordania Abdullah II ha notificato ad Israele che il suo Paese ha deciso di non rinnovare le note al trattato di pace tra Israele e Giordania, che permettono allo Stato ...

Accordo per un incontro Putin-Trump : MOSCA, 23 OTT - Russia e Stati Uniti hanno raggiunto "un Accordo preliminare" per un incontro tra Trump e Putin l'11 novembre a Parigi a margine delle celebrazioni del centesimo anniversario della ...

ANAS ha stretto un Accordo con il MIT : in arrivo l’applicazione per smartphone che supervisiona le infrastrutture : I continui controlli su strade, ponti e viadotti diventano, giorno dopo giorno, delle misure sempre più importanti per evitare delle possibili tragedie. ANAS, ovvero Ente […] L'articolo ANAS ha stretto un accordo con il MIT: in arrivo l’applicazione per smartphone che supervisiona le infrastrutture proviene da TuttoAndroid.

MPS - raggiunto Accordo transattivo con gruppo De Masi : Banca Monte Paschi di Siena e il gruppo De Masi hanno raggiunto un accordo per porre termine ad una lunga controversia che ha visto le parti, in origine Banca Antonveneta ,contrapposte per oltre ...

Reddito cittadinanza - Rinaldi vs Cattaneo (Fi) : “Berlusconi nel 2016 era d’Accordo col M5s. Cosa è successo dopo due anni?” : Battibecco serrato a Coffee Break (La7) tra l’economista Antonio Maria Rinaldi e il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, sul Reddito di cittadinanza. Quest’ultimo esprime la sua assoluta contrarietà: “Se dal governo gialloverde fosse stato fatto un atto di coraggio, i 10 miliardi di euro che buttiamo al vento per il Reddito di cittadinanza sarebbero potuti essere utilizzati per dare sgravi veri e sostanziali alle piccole imprese, Cosa ...

Alitalia - Accordo Di Maio-Tria su partnership con Fs : A questo punto bisogna solo aspettare la conferma del ministro Tria dopo lo stop dei giorni scorsi: "Delle cose che fa il Tesoro ne deve parlare il ministro dell'Economia, che non ha ancora parlato", ...

Sicilia : 25 mln per riconversione industriale Gela - Accordo al Mise : Palermo, 23 ott. (AdnKronos) - Firmato oggi a Roma, nella sede del ministero dello Sviluppo economico, l’accordo di programma per l’attuazione del 'Progetto di riconversione e riqualificazione industriale' (Prri) dell’area di crisi industriale complessa di Gela, in provincia di Caltanissetta. L’acco

Osborne Clarke con Cristian Brocchi nell’Accordo con il Monza 1912 : Il nuovo allenatore del Monza è stato assistito da un team composto dai partner Andrea Bozza e Pierfilippo Capello L'articolo Osborne Clarke con Cristian Brocchi nell’accordo con il Monza 1912 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Salute e Sport : firmato l’Accordo biennale tra CONI e GVM Care & Research : Alti standard di cura per la Salute e il benessere: questo l’obiettivo per i prossimi due anni al centro della collaborazione firmata tra l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, presieduto da Giovanni Malagò, e GVM Care & Research, presieduto da Ettore Sansavini. Un accordo di reciproco impegno per la tutela della Salute degli atleti che vedrà i medici GVM collaborare a stretto contatto con ...