Abodi | “Presto novità sullo stadio Flaminio”

(Di mercoledì 24 ottobre 2018) “Siamo alla vigilia di scelte importanti: riprenderà vita non solo l’infrastruttura sportiva, ma noi abbiamo alzato l’asticella pensando alla riqualificazione anche dell’area del Villaggio olimpico e delle zone vicino all’Auditorium“. Lo ha annunciato il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea, parlando del futuro delloFlaminio di Roma, per cui “stiamo facendo piccoli passi; ricordo la pulizia dello scorso 21 aprile che ripeteremo presto con Retake Roma e che precederà contestualmente con l’intervento di bonifica previsto nei prossimi giorni dall’amministrazione comunale, come successo già con Campo Testaccio“., a margine della presentazione del nuovo accordo di finanziamento tra l’Ics e la Spal per lodei ferraresi, ha spiegato che per il Flaminio “c’è ...