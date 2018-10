Abarth 124 Spider - In Inghilterra entra nel Guinness dei primati

Abarth 124 GT4 : il nuovo bolide italiano immortalato sulla pista di Monza [FOTO] : La potentissima Abarth 124 GT4 da quasi 400 CV è stata immortala completamente camuffata tra i cordoli di Monza L’attesissima e straripante Abarth 124 GT4 è stata immortalata nei giorni scorsi tra i cordoli della pista di Monza mentre era impegnata in alcuni importanti test portati avanti da Kateyama per i prototipi di Gt Turismo. La vettura avvistata a Monza era completamente camuffata per non lasciare intravedere chiaramente le nuove e ...