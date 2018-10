A Verona due giorni dedicati al tango argentino

Campionato Italiano Rally - ottavo posto per Gianluca Tosi nella 36ª edizione del Due Valli di Verona : Il pilota reggiano, affiancato da Alessandro Del Barba, è tornato nel Campionato Italiano Rally, debuttando su una Ford Fiesta R5, seconda esperienza con una vettura di quella categoria, sfociata con un risultato di prestigio Gianluca Tosi ha decisamente scritto un altro importante capitolo della propria carriera sportiva, lo scorso fine settimana, al 36° Rally “Due Valli” a Verona, ultima prova del Campionato Italiano Rally. Il pilota ...

Automobilismo : a Verona il Rally Due Valli - gran finale in piazza Bra (2) : (AdnKronos) - Sono quattro i contendenti al titolo italiano 2018 in gara, ovvero Umberto Scandola (Škoda Fabia R5), Paolo Andreucci (Peugeot 208 T16 R5), Simone Campedelli e Andrea Crugnola, entrambi su Ford Fiesta R5. I quattro saranno i protagonisti assoluti di questa 36ª edizione e uno di loro, s

Chievo Verona - Ventura ha firmato : contratto di due anni : Mancava solo l’annuncio ufficiale, che puntualmente è arrivato nella mattinata di oggi. Gian Piero Ventura è il nuovo allenatore del Chievo, come comunicato dalla stessa società veronese su twitter. Insieme a Ventura arrivano a Verona anche il vice Salvatore Sullo e il preparatore atletico Alessandro Innocenti. L’ex ct della Nazionale ha chiesto un rafforzamento della squadra nel prossimo mercato di gennaio, ma nel frattempo ha ...

Rally – Finale tricolore per X Race Sport : Dalmazzini e Rusce al “Due Valli” di Verona : L’ultima prova tricolore della stagione ripropone i due piloti emiliani, pronti a farsi largo nei quartieri alti della classifica XRace Sport questo fine settimana avrà impegnati due suoi portacolori all’ultimo atto del tricolore Rally, il 36. Rally “Due Valli”, a Verona. Al via ci saranno Andrea Dalmazzini/Giacomo Ciucci, con la consueta Ford Fiesta R5 Evo2 di GB Motors e Antonio Rusce/Sauro Farnocchia, alla seconda uscita a bordo della ...

Ludwig - i due ragazzi della Verona bene che massacravano preti ed emarginati : Senzatetto bruciati vivi, omosessuali accoltellati a morte, prostitute massacrate a colpi di martello: sono le prime vittime del gruppo terroristico neonazista Ludwig, che dal 1980 ha terrorizzato il Nordest, arrivando fino al massacro di tre religiosi. Ci vorranno quattro anni perché la polizia scopra il vero volto di Ludwig.Continua a leggere

Verona e Catania - esplosioni in due centri di alloggio per migranti : Paura la scorsa notte per una forte esplosione e un incendio che hanno distrutto una palazzina utilizzata come centro di accoglienza per immigrati in attesa di asilo politico a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona. Soltanto una persona che stava passando nelle vicinanze è rimasta ferita. L'uomo, che passeggiava con il proprio cane, è stato investito dai vetri e calcinacci e ha riportato fratture e ferite minori, mentre i 24 ...

Verona - segregata per due settimane in un cassone per mele dall'amante e datore di lavoro : Per fortuna le sue grida hanno richiamato l'attenzione di operai al lavoro ed è stata salvata. E' finita dopo due terribili settimane, la segregazione di una donna 44enne di origine polacca: il suo datore di lavoro e amante l'aveva rinchiusa in un cassone di mele sotto il sole cocente e a temperature proibitive nelle campagne veronesi, in localita' Sommacampagna. Un incubo che avrebbe potuto finire male se la donna non fosse stata liberata dalla ...

Verona - donna segregata per due settimane in un cassone per le mele : arrestato un imprenditore : I carabinieri l’hanno ritrovata così, rinchiusa in un cassone per le mele lasciato sotto il sole nei campi di Sommacampagna, nel Veronese. La donna polacca è stata segregata nella cassa per due settimane, dal 14 agosto, in poi. Per il suo aguzzino, un imprenditore agricolo, sono scattate le manette: le accuse nei suoi confronti sono sequestro di persona e tortura. Come riportano i quotidiano locali, tra la 44enne polacca e l’uomo di ...

Tortura e imprigiona la ex amante in un container sotto il sole per due settimane : arrestato imprenditore di Verona : Tortura e sequestro di persona: sono le accuse con le quali un imprenditore agricolo bolzanino di 53 anni, residente in provincia di Verona , è stato arrestato dai carabinieri di Villafranca di Verona ...

