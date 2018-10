A Roma principesse e cavalieri per una notte con il gran ballo viennese : Come ogni anno numerose performance seguiranno la premiazione: un'esibizione del pluricampione del mondo di danze standard Mirko Gozzoli, in coppia con Edita Daniute. Molto attesa la coreografia ...

Principesse ‘green’ al Gran Ballo Viennese di Roma condotto da Chiara Giallonardo : Torna il glamour e la magia senza tempo del Gran Ballo Viennese di Roma, sabato 27 ottobre i riflettori si accendono nella splendida sede dell’Acquario Romano, in Piazza Manfredo Fanti, nel Rione Esquilino. Giunto alla XII edizione il Gran Gala Charity più atteso e famoso della capitale sarà presentato dalla bellissima conduttrice Rai, Chiara Giallonardo, in video su Rai1 ogni sabato con Linea Verde Life. Il programma che da oltre mezzo secolo ...